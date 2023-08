Peugeot 208 restyling (2023): le novità punto per punto

La Peugeot 208 è ancora una delle vetture di segmento B più vendute in Italia e in Europa, ma con il restyling che vedremo in concessionaria nel prossimo mese di novembre la compatta francese intende rilanciare la sua offerta con novità di stile e dotazioni.

Per dare un'idea più chiara di quali sono le novità di Peugeot 208 restyling abbiamo quindi deciso di mostrare tutte le differenze tra il nuovo modello e il precedente, con alcune semplici grafiche che mostrano nel dettaglio le modifiche e gli aggiornamenti.

Cambia a partire dal triplo artiglio

Partiamo ovviamente dallo stile esterno della rinnovata Peugeot 208 che propone ora la tipica firma luminosa anteriore a triplo artiglio, spostata verso la parte esterna del paraurti anteriori e integrata negli inserti in nero lucido. Si tratta di un dettaglio ripreso dalla 508 e dalla 2008 restyling.

A completare la trasformazione del frontale, sull'allestimento GT, ci pensano poi i gruppi ottici con tre proiettori full LED indipendenti. Anche la griglia anteriore, più grande e di forma diversa, ha inserti in tinta carrozzeria e sfoggia nella parte centrale superiore il nuovo scudetto Peugeot con fondo in colore grigio basalto.

Novità in coda

Anche la coda della Peugeot 208 restyling ha delle novità importanti, a partire dalla firma luminosa dei fari che disegna tre artigli rossi sovrapposti in orizzontale e non più in verticale.

Questi formano un tutt'uno con la fascia nera centrale del portellone con monogramma Peugeot ingrandito e sulla versione GT hanno luci a LED per retromarcia e indicatori di direzione.

Colori inediti

A livello di vernici si segnala l'arrivo dell'inedito colore Giallo Aqueda di lancio, oltre al Grigio Selenium, con gli specchietti retrovisori che sono di serie in nero lucido. La versione GT ha anche i passaruota in nero lucido e a richiesta il tetto nero.

Nuovi sono pure i cerchi in lega da 16" o 17" bitono diamantati che hanno un coprimozzo centrale a quattro razze a nascondere i dadi delle ruote con sopra il nuovo scudo Peugeot.

Aggiornamenti nell'abitacolo

Dentro la Peugeot 208 restyling troviamo nuovi rivestimenti dei sedili, in particolare quelli in Alcantara nera con impuntura a vista verde opzionale per la GT. All'interno dell'ormai famoso i-Cockpit con volante di piccolo diametro c'è un quadro strumenti digitale su display da 10"(versioni Allure e GT) personalizzabile a livello di colore e informazioni visualizzate.

Su tutti gli allestimenti il touchscreen centrale in plancia da 7" lascia il posto a uno schermo da 10", con tecnologia HD per Allure e GT. Il volante ha il nuovo scudetto col logo del Leone, oltre alla scritta GT sulla versione top di gamma.

L'illuminazione ambientale dinamica della versione GT propone otto diversi colori, alcuni dei quali inediti. Le Peugeot 208 dotate di trasmissione manuale hanno poi un nuovo pomello del cambio per una migliore impugnatura.

Aumenta il numero di prese USB, con le versioni Allure e GT che offrono tre prese USB-C (due anteriori e una posteriore) e una USB-A posteriore. Il caricabatterie wireless sale di potenza da 5W a 15W, mentre fa il suo debutto un'inedita telecamera anteriore ad alta definizione.

Arrivano i motori mild hybrid

L'esordio delle motorizzazioni ibride sulla Peugeot 208 restyling è segnato dalla presenza sotto il cofano di due diversi propulsori mild hybrid 48V PureTech da 100 0 136 CV.

Il motore elettrico, che nella guida urbana offre trazione all'auto per oltre il 50% del tempo, è integrato nel cambio a doppia frizione e-DCS6 a 6 rapporti. La coppia supplementare fornita ai bassi regimi dal motore elettrico contribuisce alla riduzione dei consumi fino al 15%.