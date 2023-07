Continuano i test per la nuova Peugeot 3008, i cui muletti - ancora camuffati - sono stati fotografati durante un'uscita su strada. La classica pellicola bianca e nera copre praticamente ogni centimetro della carrozzeria del SUV compatto francese e, assieme a elementi posticci - provano a nasconderne le forme. Un successo parziale però, perché alcuni elementi iniziano a intravvedersi chiaramente.

Cerchiamo quindi di capire quale sarà lo stile della nuova Peugeot 3008, in arrivo entro fine 2023.

SUV coupé?

Iniziamo dal frontale, caratterizzato da un aspetto meno "massiccio" rispetto alla generazione attuale, con proiettori più sottili accompagnati - anche se non si vedono - dalle classiche luci diurne a LED a sviluppo verticale, tratto distintivo di tutti i modelli del Leone. Dovrebbero riprendere quanto visto sui restyling di 208 e 2008, con tre linee luminose "affogate" ai lati dei paraurti.

Ancora più interessante ciò che si vede al posteriore: la linea del tetto infatti scende dolcemente verso la coda e l'elemento posticcio sistemato sopra il lunotto non trae in inganno. Un cambiamento importante per la Peugeot 3008, che potrebbe penalizzare in qualche modo la capacità di carico, anche se è chiaramente troppo presto per giudicare.

Un ultimo aspetto da notare riguarda ancora una volta le luci, per le quali ci aspettiamo una firma luminosa "coast to coast", ad attraversare l'intero portellone del bagagliaio, unendo i gruppi ottici principali.

Quello che sappiamo

Mancano le foto spia degli interni della nuova Peugeot 3008 ma in questo caso sappiamo già tutto grazie alle immagini ufficiali pubblicate qualche tempo fa, a mostrare una plancia completamente ridisegnata dominata all Panoramic i-Cockpit, costituito da uno schermo curvo da 21”. Al di sotto ci saranno alcuni pulsanti virtuali per richiamare al volo i menù principali del sistema di infotainment.

Per quanto riguarda le motorizzazioni sappiamo che la nuova 3008, basata sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis, sarà mossa da unità 100% elettriche affiancata da motori benzina elettrificati con moduli mild hybrid e powertrain plug-in.