Si può ordinare da oggi la Peugeot 2008 restyling, rinnovata nell'estetica, nella dotazione di serie e negli allestimenti. Rimane invece invariata la gamma motori che conta ancora su unità benzina, diesel ed elettrica che si sdoppia. Rimane infatti la motorizzazione da 136 CV (in produzione a partire da febbraio 2024) alla quale si affianca la nuova da 156 CV e autonomia (406 km).

Per quanto riguarda il prezzo la Peugeot 2008 2023 - le cui consegne partiranno a settembre, parte da 25.850 euro per le versioni benzina, 32.550 per le diesel e 39.600 per l'elettrica.

Peugeot 2008 restyling, gli allestimenti

Guardando al listino si parte con la Peugeot 2008 in allestimento Active, con di serie luci full LED, cerchi in lamiera da 16", sensori di parcheggio posteriori, inserti interni in carbon look, volante in pelle, strumentazione analogica con computer di bordo da 3,5", monitor centrale da 10", compatibilità Apple CarPlay e Android Auto (entrambi anche wireless) e sistema keyless (solo per elettrica).

Peugeot 2008 restyling, il frontale Peugeot 2008 restyling, il posteriore

La 2008 Allure aggiunge scarichi cromati, cerchi in lega da 17", due prese USB anteriori e due posteriori, strumentazione digitale da 10", bagagliaio con doppio fondo, vetri posteriori oscurati, frenata automatica d'emergenza, regolatore e limitatore di velocità, Driver Attention Alert e riconoscimento segnaletica stradale.

Infine con l'allestimento GT la Peugeot 2008 2023 monta di serie abbaglianti automatici, spoiler posteriore, pedaliera in alluminio, sistema keyless, illuminazione interna in 8 tinte, strumentazione digitale 3D, ricarica wireless per lo smartphone e telecamera posteriore.

Peugeot 2008 restyling, gli interni

La lista degli optional è ricca e comprende, tra le altre cose, cruise control adattivo, mantenitore attivo della corsia, tetto panoramico apribile, sedili in Alcantara, cerchi da 18" diamantati, telecamera a 360° e (dedicato alla 2008 elettrica) caricatore di bordo trifase da 11 kW.

Arrivano altre novità

Come detto all'inizio nel 2024 la Peugeot 2008 sarà disponibile anche con la motorizzazione elettrica della versione attuale, da 136 CV e 345 km di autonomia. Sempre il prossimo anno arriverà anche il 1.2 turbo benzina 3 cilindri in versione mild hybrid da 136 CV.

Peugeot 2008 restyling, i prezzi