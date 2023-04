Presentata a settembre 2022 la Peugeot 308 elettrica si prepara alla commercializzazione, con gli ordini ormai pronti a essere aperti. Al debutto sarà disponibile la versione speciale First Edition, con dotazioni di serie particolarmente ricche.

Ancora non sono stati resi noti i prezzi, sappiamo però che l'offerta lancio prevede un finanziamento da 308 euro al mese per 36 mesi con 7.100 euro di anticipo e percorrenza totale di 45.000. Inclusa nel prezzo è prevista l'installazione di una wallbox domestica. Le consegne della Peugeot 308 elettrica inizieranno a ottobre.

Solo online

Disponibile unicamente sul portale ufficiale della Casa la Peugeot E-308 Launch Edition è basata sull'allestimento GT, il più ricco della gamma, con di serie cerchi in lega da 18", luci Matrix LED, sedili e volante riscaldati, monitor centrale da 10", caricabatterie trifase di bordo da 11 kW e pacchetto di assistenti alla guida di Livello 2.

Per quanto riguarda i colori carrozzeria si potrà scegliere tra Bianco Okenite, Verde Olivine e Grigio Selenio.

Peugeot 308 elettrica, la meccanica

La Peugeot 308 elettrica - basata sulla piattaforma EMP2 e non sulla E-CMP - è mossa da un motore da 156 CV (115 kW) e 270 Nm di coppia abbinato all'asse anteriore, alimentato da un pacco batterie da 54 kWh nominali (51 kWh utilizzabili), per un'autonomia massima dichiarata pari a 411 km.

Il powertrain potrà essere gestito tramite 3 differenti modalità di guida:

ECO: per ottimizzare l'autonomia erogando 109 CV (80 kW) e 220 Nm

NORMAL: alza la potenza a 136 CV (100 kW) e la coppia a 250 Nm

SPORT: per sfruttare tutti i 156 CV (115 kW) e 270 Nm

Per quanto riguarda la ricarica la potenza massima accettata è di 100 kW, per passare così dal 20 all'80% della capacità degli accumulatori in 30 minuti.

