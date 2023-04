La Peugeot 2008 restyling l'abbiamo vista più volte grazie a varie foto spia, con muletti ancora ben mascherati. Oggi sappiamo quando debutterà: 4 maggio 2023. Nell'attesa la Casa ha rilasciato un primo teaser con protagonista parte per posteriore del crossover, dove è ben visibile la scritta "E-2008".

Un particolare che lascia presagire come al centro delle novità dovrebbe esserci la versione elettrica della 2008, con un nuovo powertrain. Non mancheranno naturalmente anche motorizzazioni termiche, per le quali potrebbe esserci anche un qualche tipo di elettrificazione. Ma andiamo con ordine.

Aggiornamento lieve

Di informazioni ufficiali, al di là della data di debutto, non ce ne sono ancora. Sappiamo però che la Peugeot 2008 2023 verrà rinnovata principalmente nella parte frontale, (quasi) sempre ben nascosta sui vari muletti che abbiamo visto e fotografato durante gli scorsi mesi. Le luci diurne a sviluppo verticale rimarranno al loro posto, abbinate ai proiettori principali full LED e dotati di abbaglianti automatici. Anche al posteriore sono previste novità, con nuovo disegno per luci e paraurti.

Per quanto riguarda gli interni della Peugeot 2008 restyling i nostri fotografi non sono riusciti a immortalarli, ma non ci aspettiamo uno stravolgimento dell'arredamento attuale, con l'iCockpit al suo posto. Il monitor centrale dell'infotainment potrebbe crescere di dimensioni, così come quello della strumentazione digitale con grafica 3D.

Elettrificata o elettrica

Come detto la gamma motori della Peugeot 2008 2023 dovrebbe ricalcare quella attuale, proponendo quindi sia unità termiche sia elettriche. Per quanto riguarda i motori benzina ci sarà l'introduzione di moduli mild hybrid a 48 Volt, come visto su 3008 e 5008, la 2008 elettrica dovrebbe montare lo stesso powertrain visto sul restyling della DS 3 Crossback e sulla Jeep Avenger, con le quali il crossover del Leone condivide la piattaforma CMP.

Abbinato all'asse anteriore dovrebbe quindi esserci un motore elettrico da 156 CV (20 in più rispetto alla generazione attuale) alimentato da un pacco batterie da 54 kWh, per un'autonomia di circa 400 km.