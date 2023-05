Sono ordinabili dal 3 maggio le nuove Peugeot 3008 e 5008 con motore mild hybrid, novità presentata a inizio 2023 e prima applicazione del nuovo powertrain destinato a trovare spazio su gran parte della gamma del Leone.

Alla base c'è il 1.2 PureTech turbo benzina 3 cilindri accompagnato da un sistema a 48 Volt composto da una piccola batteria e un motore elettrico integrato nel cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti, per un totale di 136 CV

Peugeot 3008 e 5008 mild hybrid, i prezzi

Il listino della Peugeot 3008 mild hybrid parte da 37.520 euro per l’allestimento Active Pack, 40.570 per l’Allure Pack e 42.520 euro per il top di gamma GT. Per quanto riguarda la Peugeot 5008 invece si parte da 40.670 euro per l’allestimento Active Pack, 43.720 per l’Allure Pack e 45.670 per il GT.

Peugeot 3008 Peugeot 5008

Peugeot 3008 e 5008 mild hybrid, come funziona

Come detto i SUV mild hybrid del Leone sono mossi dal 1.2 PureTech turbo benzina 3 cilindri da 136 CV e 230 Nm di coppia, abbinato a un nuovo cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti al posto del classico EAT8 montato sul resto della gamma.

All'interno della trasmissione è montato il motore elettrico alimentato da una batteria agli ioni di litio da 48V e 0,89 kWh, ricaricabile durante le fasi di rallentamento e frenata. Sistema che, secondo i dati dichiarati dalla Casa, permette a 3008 e 5008 di ridurre i consumi del 15% rispetto alle versioni puramente termiche, con la capacità di viaggiare per oltre il 50% del tempo in modalità 100% elettrica a zero emissioni durante la marcia cittadina fino ai 30 km/h.