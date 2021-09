Un SUV ibrido plug-in con 150 km di autonomia? I cinesi ci provano e si preparano a portarlo in Europa. Al Salone di Monaco IAA 2021, Wey, marchio nel gruppo del Gruppo Great Wall Motors, presenta la Coffee 01.

Il SUV di grandi dimensioni promette un equipaggiamento altamente tecnologico e prestazioni sorprendenti. Scopriamolo nel dettaglio.

Il nostro video LIVE

Tre schermi e realtà aumentata

Esteticamente la Coffee 01 non brilla per originalità. Le forme scolpite e i dettagli cromati trasmettono un’aria premium al SUV cinese, anche se con parecchi richiami alla Toyota RAV4, soprattutto nel posteriore e nel profilo dei finestrini.

Sta di fatto, che la Wey fa sul serio in termini di dimensioni e non solo. Lunga 4,87 m, larga 1,96 m e alta 1,69 m, la Coffee 01 è poco più piccola di una BMW X5.

Gli elaborati fari LED e le maniglie a scomparsa fanno intuire il tipo di cura tecnologia che si ritrova nell’abitacolo (piuttosto spazioso grazie al passo di 2,91 m).

A bordo infatti è presente un quadro strumenti da 9,2”, il display dell’infotainment da 14,6” e addirittura uno schermo touch da 9” per controllare il climatizzatore. Inoltre, troviamo un head-up display che proietta le indicazioni del navigatore in realtà aumentata su una superficie di 7,5”.

Un’ibrida da record

E l’asso firmato Great Wall non smette di stupire. L’auto, infatti, è dotata di intelligenza artificiale e apprende costantemente le abitudini del guidatore. Inoltre, buona parte della strumentazione utilizza semiconduttori Qualcomm Snapdragon 8155, tra i più avanzati nel mondo dell’auto.

Il powertrain ibrido plug-in sfrutta l’azione di un motore termico e di una batteria da 41,8 kWh (molto più grande di quelle da 13-14 kWh presenti mediamente nelle plug-in) che alimenta due unità elettriche sistemate una su ogni asse.

La potenza complessiva, scaricata sulle quattro ruote motrici, arriva a 476 CV e si possono percorrere fino a 150 km - dichiarati - in modalità solo elettrica. Un vero record se si considera che la maggior parte dei modelli ibridi plug-in attuali ha un’autonomia di 50-60 km. Lo scatto 0-100 km/h è di 5 secondi e la Wey può spingersi fino a 235 km/h.

La Coffee 01 promette anche la guida semi-autonoma attraverso l’utilizzo di 12 sensori e una telecamera frontale. L’Highway Assist System, infatti, permette all’auto di mantenere costante velocità, posizione nella corsia e distanza dal veicolo che la precede.

La Wey vista al Salone di Monaco sarà ordinabile in Germania da fine 2021. Non sono ancora stati comunicati prezzi ed eventuale disponibilità per altri mercati europei.