Che Renault abbia "inventato" la multispazio è una questione aperta, un dato certo è che negli ultimi 25 anni il contributo della Losanga in questo particolare segmento è stato costante e sempre innovativo. Ultima testimonianza è la nuova Kangoo E-Tech Electric, evoluzione della precedente "Z.E." che alza ancora un po’ di più l’asticella di autonomia e qualità nei van elettrici.

Grazie ad un motore da 90 kW e una batteria da 45 kWh ben gestita da un software che gli consente fino a 285 km di autonomia (dichiarati), questa multispazio si presta sia a impieghi professionali sia privati, mantenendo intatte le caratteristiche modulari e di spaziosità della versione a motore endotermico.

Design rinnovato ma sempre funzionale

Anche nella versione a batterie, Renault Kangoo mantiene tutte le novità che hanno caratterizzato la nuova generazione a motore a combustione interna. Unica differenza la presa di ricarica sistemata, come da tradizione, sotto la grande losanga sulla calandra che a sua volta si appoggia su un cofano molto verticale e caratterizzato da due sottili nervature.

Il comfort della seconda fila è stato migliorato rispetto alla precedente generazione e ora offre spazio comodo per tre adulti. In abitacolo sono 49 i litri a disposizione per riporre oggetti con l’arrivo anche del cassetto Easy Life al posto del classico portaoggetti. Il portabagagli offre, in configurazione standard, fino a 850 litri di volume utile, che arrivano a 2.500 se si abbattono i sedili posteriori.

Fra le particolarità ci sono le barre portatutto modulabili senza l’ausilio di attrezzi e ben 14 dispositivi di assistenza alla guida che contribuiscono a un livello 2 di guida autonoma. Il design interno può contare sulla nuova plancia già vista sulla versione endotermica, compreso il cruscotto digitale su cui sono stati implementati gli indicatori di dati specifici "E-Tech". Oltre al sistema infotainment Renault Easy Link che integra ulteriori funzioni dedicate alla guida elettrica.

Motore elettrico super efficiente

La trazione elettrica è alimentata, come detto da una nuova batteria agli ioni di litio con una capacità di 45 kWh 100% utilizzabili, composta da 8 moduli indipendenti, e garantita fino al 70% del valore nominale per 8 anni o 160 mila km. Il cuore è un motore da 90 kW e 245 Nm di coppia che permette un’autonomia di 285 km in ciclo WLTP, grazie anche alla modalità ECO che ottimizza le prestazioni.

Come per la già testata versione Van anche il Kangoo E-Tech Electric "autovettura" può contare sui tre livelli di rigenerazione progressivi (Sailing, Drive e Brake), oltre alla frenata idraulica classica integrata da un sistema ARBS (Adaptative Regenerative Brake System).

L’ottimizzazione delle prestazioni in elettrico passa anche per un climatizzatore automatico bizona con pompa di calore che consente di risparmiare fino a 85 km di autonomia WLTP in più rispetto a un clima tradizionale.

Ricarica veloce

Per la ricarica di Kangoo Renault propone tre opzioni: caricabatterie da 11 kW AC, caricabatterie rapido da 22 kW AC e fino a 80 kW DC (corrente continua) che consente di recuperare 170 km di autonomia (ciclo WLTP) in 30 minuti, per la ricarica accelerata sulle colonnine pubbliche.

Se collegata a una colonnina pubblica da 11 kW, la batteria si ricarica dal 15 all’80% nel giro di 2 ore e 40 minuti; in meno di 6 ore su una Wallbox da 7,4 kW (dal 15 al 100%).

Il Renault Kangoo E-Tech Electric è disponibile in tre versioni: l'entry level Authentic, tagliata per un utilizzo sia professionale sia personale; la Equilibre, più rifinita e accessioriata, e infine il top di gamma Techno. Tutte ordinabili dal 17 ottobre con consegne a fine anno.