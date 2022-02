La cosiddetta “Renaulution”, la rivoluzione elettrica in casa Renault, porterà in concessionaria decine di nuovi modelli a batteria nei prossimi anni. Il processo è già iniziato con la Megane E-Tech Electric e potrebbe proseguire con un altro nome storico per il marchio, ossia la Scenic.

La monovolume è vissuta in quattro generazioni tra il 1996 e il 2021 cambiando forme e posizionamento nel tempo. Il nuovo modello farà lo stesso modificando il proprio DNA per diventare uno spazioso crossover.

A cinque posti e (forse) a trazione integrale

Auto Express ha messo insieme le dichiarazioni ufficiali e i rumors degli scorsi mesi per immaginare la quinta reincarnazione della Scenic. Il modello di serie potrebbe debuttare nel 2024 e basarsi sulla piattaforma CMF-EV, la stessa che dà vita alla Megane elettrica. Il marchio, però, potrebbe anticipare le sue forme già nei prossimi mesi con un concept.

Come ammesso dallo stesso ceo di Renault Luca De Meo in un’intervista alla testa inglese, la nuova Scenic abbandonerà le proporzioni da monovolume per mutare in un puro crossover a cinque posti.

Renault Megane E-Tech Electric

La piattaforma scelta non permetterà la creazione di una variante “Grand Scenic” a 7 posti, ma potrebbe ospitare un powertrain a trazione integrale. Non è esclusa a priori, quindi, una futura Scenic RX4, già conosciuta nei primi anni 2000.

Due possibili batterie

Oltre all’architettura, anche il design e buona parte della tecnologia della Renault Scenic saranno ereditate dalla Megane E-Tech. Il crossover, però, avrà dimensioni maggiori per puntare su un’abitabilità e una capacità di carica ancora più importanti.

Test drive Renault Megane E-Tech (2022)

La Renault potrebbe essere equipaggiata con due tagli di batterie, uno da 40 kWh e autonomia di circa 320 km, e uno da 60 kWh con percorrenze superiori ai 400 km. Non dovrebbe mancare la ricarica rapida per passare dal 15 all’80% di “pieno” in circa 30 minuti.

I prezzi di partenza potrebbero essere sensibilmente più alti rispetto alla Megane E-Tech e superare i 42.000 euro.