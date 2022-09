Apre i battenti la settimana della moda di Parigi e a sfilare ci sarà anche la DS 3 restyling, versione aggiornata nello stile e nella meccanica del piccolo crossover francese. L'ispirazione viene in primis dalla DS 7: muso completamente rivisto e via il suffisso "Crossback". Tanti cambiamenti che non modificano lo stile generale, così come rimane inalterata la gamma motori che propone classici benzina e diesel e la versione E-Tense, l'elettrica con motore da 155 CV e una nuova batteria più potente.

Anche la tecnologia è protagonista del restyling, con infotainment rinnovato nell'hardware e nel software, assieme a sistemi di assistenza alla guida evoluti.

Sguardo rinnovato

Andando con ordine e guardando al frontale si notano subito i punti di contatto tra DS 3 e DS 7: le nuove luci diurne a sviluppo verticale che formano una sorta di "T" con i proiettori principali, disponibili anche con tecnologia a matrice di LED.

Anche la calandra cambia, non tanto nella forma - rimane il classico disegno esagonale - quanto nelle dimensioni e nell'assenza di cromature. In coda i cambiamenti sono meno evidenti ma di sostanza, con la linea orizzontale nera che unisce le luci a riportare la scritta "DS Automobiles" e, anche in questo caso, "orfana" delle cromature che abbondavano sulla versione precedente. Ci sono poi nuovi cerchi in lega da 17 e 18 pollici e 7 nuove tinte per la carrozzeria.

In abitacolo la DS 3 restyling non cambia per quanto riguarda l'impostazione generale, ma ci sono comunque numerose novità. Nuovo ad esempio è il volante dove sono sistemati anche i comandi per i vari sistemi di assistenza alla guida e non più, finalmente, sul selettore ausiliario nascosto che spuntava dal piantone dello sterzo. Nuovo è anche il monitor HD da 10,3" (di serie) per il sistema di infotainment con assistente vocale evoluto.

A seconda degli allestimenti (Rivoli, Bastille, Performance, Performance + e Opera) si possono avere differenti tipi di rivestimenti, dal tessuto alla pelle Nappa passando per misto Alcantara e pelle.

Cresce l'elettrico

Basata sulla piattaforma CMP la DS 3 restyling offre come in passato differenti motorizzazioni: dai classici turbo benzina e diesel all'elettrico, quest'ultimo aggiornato nella potenza e negli accumulatori. Ora infatti sviluppa 155 CV e 270 Nm di coppia ed è alimentato da batterie da 54 kWh che, secondo i dati ufficiali, promettono 402 km nel ciclo combinato e oltre 500 se si viaggia unicamente in città.

A livello di ricarica attaccandosi a una rete da 11 kW ci vogliono 5 ore per fare il "pieno", mentre con una linea da 100 kW per passare da 0 a 80% della capacità sono richiesti 25 minuti.

La gamma endotermica è invece composta dal 1.2 PureTech da 100 e 130 CV e il 1.5 BlueHdi da 130 CV.

I prezzi della DS 3 restyling partono da 28.050 per la versione a benzina, da 33.500 euro per la diesel e da 41.550 per l'elettrica.