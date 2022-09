Tutto il Gruppo Renault si sta preparando in queste settimane per il prossimo Salone di Parigi, in programma dal 17 al 23 ottobre al Parc des Expositions di Porte de Versailles.

Giocando in casa, la Losanga francese coglierà l'occasione per mostrare al pubblico i concept Renault dei mesi passati insieme ad alcune novità, a partire dal nuovo SUV Austral.

Presente e futuro insieme

Renault porterà alla rassegna francese sia il presente che il futuro della propria produzione. Sotto i riflettori ci saranno la nuova Austral E-Tech, che aveva debuttato prima dell'estate in maniera virtuale, insieme alla Megane E-Tech electric, che abbiamo invece imparato a conoscere proprio in queste settimane.

Vicino a loro troverà posto la versione elettrica dell'attuale Kangoo, un concept che dovrebbe presto arrivare in concessionaria nella sua versione di serie, accompagnato, parlando sempre di elettrico, dalle anticipazioni di Renault 4 e 5 che abbiamo avuto modo di vedere in anteprima nel corso del 2022. E per continuare le celebrazioni del 50esimo anniversario della Renault 5, il brand porterà al Salone un nuovo concept inedito.

La prima per l'Austral

Parlando della novità assoluta, la Renault Austral, ricordiamo che si tratta dell'erede spirituale della Kadjar. Un SUV medio con la tecnologia interna della Megane E-tech electric e i powertrain ibridi sviluppati con l'esperienza maturata in Formula 1, dalle dimensioni piuttosto compatte e perfino con l'ultima evoluzione (optional) del sistema di quattro ruote sterzanti 4Control.

Equipaggiata soltanto con motori termici di piccole dimensioni da 1.2 litri o 1.3 litri, sarà in vendita da fine anno e disponibile sia mild hybrid che full hybrid. In futuro dovrebbe debuttare anche una versione ibrida plug-in con un powertrain probabilmente vicino a quello della Captur.