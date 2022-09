Il Gruppo Renault si prepara per il Salone di Parigi. Dal 17 al 23 ottobre, il Parc des Expositions di Porte de Versailles ospiterà uno degli eventi mondiali più importanti nel mondo dell'auto, col gruppo francese che sarà in prima linea per presentare il suo futuro elettrico (e non solo). Alla kermesse prenderanno parte tutti e tre i brand: Renault, Alpine e Dacia.

La nuova identità

Per quanto riguarda Dacia, il marchio rumeno mostrerà la sua nuova visual identity. Dopo il lancio del nuovo logo a metà 2021, a Parigi verrà presentata la nuova filosofia stilistica su tutta la gamma.

Si tratterà di una sorta di “battesimo” per David Durand che dallo scorso maggio ha assunto il ruolo di capo del design del marchio. Per il designer si è trattato di una promozione, visto che in precedenza aveva ricoperto la carica di Head of exterior design.

In pratica, Durant si era occupato di mettere a punto lo stile degli esterni di modelli come le nuove Sandero, Sandero Stepway e Jogger. Inoltre, il progettista ha realizzato anche la Bigster, il concept del 2021 che ha anticipato le forme di un futuro maxi SUV della Casa.

Com’è fatto il nuovo logo

A proposito di “nuova identità”, proprio in concomitanza col Salone di Parigi, arriveranno in concessionaria le prime Dacia col già citato nuovo logo. Chiamato “Dacia Link”, quello presente sulla calandra e sui coprimozzi è composto da una D e da una C stilizzate e unite come gli anelli di una catena. Sul portellone e sul volante, invece, è riportata la scritta “Dacia” per esteso che riprende lo stesso carattere del Dacia Link.

I nuovi simboli saranno equipaggiati di serie da tutti i modelli, tra cui l’elettrica Spring, la quale continua ad essere tra le auto ad emissioni zero più vendute in Europa.