Lunghezza: 4.547 mm

Larghezza: 1.784 mm

Altezza: 1.674 mm

Passo: 2.898 mm

Bagagliaio: min. 160/708/max. 1.819

Le dimensioni della Dacia Jogger la rendono il modello più pratico e versatile dell'intera gamma della Casa: dedicata a chi ha bisogno di trasportare più o meno occasionalmente più di 5 persone o carichi voluminosi, occupa nei listini del marchio il ruolo in precedenza coperto dalla Logan MCV o da monovolume come Lodgy, ma con una fisionomia più alla moda.

Dacia Jogger, le dimensioni

La lunghezza della Dacia Jogger è di circa 4,55 metri (4.547 mm), poco meno della media delle station wagon compatte che ormai si posizionano quasi tutte sui 4,60, e con un passo, la distanza tra l'asse delle ruote anteriori e quello delle posteriori, piuttosto lungo, poco meno di 2,90 metri (2.897 mm).

Sono generose anche la larghezza, che sfiora il metro e 80, e l'altezza, di 1,647 mm contando anche le barre longitudinali al tetto, e l'altezza da terra di 200 mm esatti, che le dona lo "stacco" tipico da crossover.

Dacia Jogger

Dacia Jogger, abitabilità e bagagliaio

I cm a bordo della Dacia Jogger non mancano e questo la rende spaziosa quasi quanto una monovolume: la fila posteriore ha la stessa larghezza ai gomiti di quella anteriore, 1.410 mm, mentre la terza, dove presente, arriva a 1.243 mm, non male per i due passeggeri che sulle versioni a 7 posti dispongono di due poltrone ripiegabili e asportabili singole.

La presenza degli attacchi per la terza fila è l'unica differenza rilevante tra la versione a 7 posti e quella a 5 e fa sì che anche eliminandola il volume del bagagliaio si riduca leggermente. La lunghezza di carico va da 1.100 mm con 5 posti a 1.800 mm abbattendo gli schienali della seconda fila. Ecco lo spazio delle varie configurazioni secondo il metodo di misurazione VDA.

Configurazione Spazio dietro la 3a fila Spazio senza la 2a fila Spazio a 2a fila ripiegata Versione 5 posti - 708 litri 1.819 litri Versione 7 posti 160 litri 696 litri 1.807 litri

Dacia Jogger bagagliaio 7 posti Dacia Jogger bagagliaio 5 posti Dacia Jogger bagagliaio 2a fila ribaltata

La gamma di motorizzazioni di Dacia Jogger è basata sul 3 cilindri 1.0 TCe, proposto in due versioni: una a sola benzina da 110 CV, una con impianto a Gpl che eroga 101 CV a gas e 91 CV a benzina. Non sono previsti né cambi automatici né trazione integrale.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione TCe 110 110 CV Benzina Anteriore, cambio manuale TCE 100 GPL 101 CV Benzina/GPL Anteriore, cambio manuale

Dacia Jogger, le concorrenti con misure simili

Misure e forme di Dacia Jogger la mettono in competizione con diversi tipi di modelli a 7 posti, dalle monovolume alle station wagon, fino ai SUV, con lunghezza da 4,5 a meno di 4,7 metri. Anche se a livello di listino sono tutti più costosi. I volumi dei bagagliai riportati nel grafico fanno riferimento alla configurazione a 5 posti.