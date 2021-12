Dopo il debutto al Salone di Monaco 2021 la Dacia Jogger sbarca sul mercato italiano ed è ordinabile da oggi, con prezzi a partire da 14.650 euro per arrivare a un massimo di 18.900 euro per la top di gamma Extreme Up, con motore benzina da 110 CV e 7 posti. Un listino che si dipana su 4 differenti allestimenti e 2 motorizzazioni, benzina e GPL ai quali si affiancherà una full hybrid nel 2023, con la possibilità di avere abitacolo a 5 o 7 posti.

Una monovolume lunga 4,55 metri, larga 1,78, alta 1,63 e con passo da ammiraglia: 2,9 metri (la Mercedes Classe S arriva a 3 metri) per offrire un'abitabilità al top della categoria, assieme a un bagagliaio da record: da 708 a oltre 1.819 litri, mentre se si viaggia in 7 lo spazio di carico è di 160.

Dacia Jogger, prezzi e allestimenti

Come detto il listino della Dacia Jogger parte dai 14.650 euro della versione base Essential con 5 posti e motore GPL Eco-G da 100 CV, mentre per il 3 cilindri turbo benzina da 110 CV si parte da 14.950 euro. Di serie ci sono luci ad accensione automatica, fendinebbia, barre al tetto, cerchi in acciaio da 16", computer di bordo da 3,5", radio DAB con connettività bluetooth, limitatore di velocità e volante regolabile in altezza.

Dacia Jogger, gli interni

La Dacia Jogger in allestimento Comfort (16.450 euro per la GPL, 16.750 per la turbo benzina) aggiunge climatizzatore manuale, display centrale da 8", cruise control, tergicristalli automatici, sensori di parcheggio posteriori, cerchi in lega da 16" e specchietti regolabili elettricamente. Per la versione a 7 posti il sovrapprezzo è di 750 euro.

Parte invece da 17.300 o 17.600 euro (a seconda della motorizzazione) l'allestimento Le Extreme con di serie climatizzatore automatico, sistema keyless, telecamera posteriore, cerchi in lega specifici da 16" e skidplate anteriore e posteriore. Anche in questo caso la configurazione a 7 posti richiede 750 euro in più.

Dacia Jogger, bagagliaio

Infine la Dacia Jogger top di gamma Le Extreme Up parte da 17850 euro in versione GPL e 18.150 euro per la benzina, con l'aggiunta di monitor touch centrale da 8" con navigatore satellitare e mirroring (Android Auto e Apple CarPlay) senza fili, freno di stazionamento elettrico, sensori di parcheggio anteriori e blind spot warning.

La lista degli optional comprende sedili anteriori riscaldabili (150 euro), ruota di scorta (150 euro, non disponibile per la Jogger a GPL) e la vernice metallizata (610 euro).

Dacia Jogger, tutti i prezzi