Per anni il GPL è stato il primo tra i carburanti alternativi per diffusione, anche grazie ad una rete di distribuzione più ampia e capillare di quella del metano.

E in teoria è ancora così, per quanto tra lo stop alle vendite della scorsa primavera causa Coronavirus e l'arrembaggio delle soluzioni elettrificate, in questo 2020 abbia visto ridursi i volumi di oltre il 30% e la quota dello 0,5%. Ciò che è diminuito vistosamente, almeno rispetto a 10 anni fa, è però ancora una volta l'offerta.

Cambio di strategia

Le vetture con impianti Bi-fuel di primo equipaggiamento, la cosiddetta omologazione in Fase 2, sono infatti molte meno rispetto ad appena una decina di anni fa e non soltanto per via l'uscita di scena di marchi come Chevrolet, che aveva il GPL sull'intera gamma, o il cambio di mentalità di altri come Opel, convertita all'elettrificazione dal passaggio sotto PSA.

A ben guardare, molti modelli le hanno fatte uscire silenziosamente dai listini nell'arco degli ultimi due, preferendo in molti casi lasciar spazio alle versioni elettrificate mild hybrid, full hybrid o plug-in. Molti ma, come vedremo, non tutti.

Economico e anche un po' ecologico

Pur essendo un derivato del petrolio, il GPL è considerato un carburante ecologico anche se la sua qualità principale è il basso costo, sia di acquisto (circa la metà della benzina) sia di impianto (intorno ai 1.500 euro). I consumi sono in realtà un po' più alti rispetto all'alimentazione a benzina, e di conseguenza le emissioni di CO2, ma le altre sostanze inquinanti risultano inferiori.

Questo consente ai modelli a GPL di superare i blocchi del traffico, anche se di recente le nuove limitazioni alla circolazione hanno iniziato a colpire anche le vetture bi-fuel omologate secondo le normative Euro più vecchie. Mentre i nuovi modelli, specie quelli che utilizzano motori di nuova generazione, sono più validi e convenienti che mai. Ecco quali sono.

Da brand che ha fatto dell'attenzione ai costi una delle sue priorità, non sorprende che Dacia abbia oggi una delle offerte a GPL più ampie: lo offre infatti su ben 3 modelli in diverse varianti e quel che è più importante, da quest'anno usando come base un moderno turbo 3 cilindri da un litro messo a punto per ottenere prestazioni anche migliori nel funzionamento a gas rispetto a quello a benzina.

Logan MCW TCe 100 Eco-G

Motore: 1.0, 100 CV (74 kW)

Capienza serbatoio: 32 litri

Consumo a gas: 6-6,6 l/100 km

CO2: 98 g/km

Trasmissione: trazione anteriore, cambio manuale 5 rapporti

Prezzo: da € 12.300

Sandero TCe 100 Eco-G

Motore: 1.0, 100 CV (74 kW)

Capienza serbatoio: 32 litri

Consumo a gas: 6-6,6 l/100 km

CO2: 98 g/km

Trasmissione: trazione anteriore, cambio manuale 5 rapporti

Prezzo: da € 11.750

Duster TCe 100 GPL Eco-G

Motore: 1.0, 100 CV (74 kW)

Capienza serbatoio: 33,6 litri

Consumo a gas: 6,8-6,9 l/100 km

CO2: 111 g/km

Trasmissione: trazione anteriore, cambio manuale 5 rapporti

Prezzo: da € 14.850

Fotogallery: Dacia Duster GPL 2020

27 Foto

Se teniamo conto sia del marchio originale sia del brand Evo, il marchio di Isernia vanta una delle gamme più ampie attualmente sul mercato a GPL, basata soprattutto su piccoli SUV e crossover di origine cinese.

DR 3 S2 GPL

Motore: 1.5, 114 CV (84 kW)

Capienza serbatoio: 56 litri

Consumo a gas: 9,7 l/100 km

CO2: 133 g/km

Trasmissione: trazione anteriore, cambio manuale 5 rapporti

Prezzo: da € 16.400

DR 5.0 GPL

Motore: 1.5, 114 CV (84 kW)

Capienza serbatoio: 44 litri

Consumo a gas: 9,8 l/100 km

CO2: 131 g/km

Trasmissione: trazione anteriore, cambio manuale 5 rapporti

Prezzo: da € 19.900

Fotogallery: DR 5.0 (2020)

9 Foto

DR F35 GPL

Motore: 1.5, 149 CV (110 kW)

Capienza serbatoio: 62 litri

Consumo a gas: 9,8 l/100 km

CO2: 141 g/km (manuale); 123 g/km (automatico)

Trasmissione: trazione anteriore, cambio manuale oppure automatico

Prezzo: da € 24.900 (manuale); da 26.900 (automatico)

EVO 4

Motore: 1.5, 106 CV (78 kW)

Capienza serbatoio: 56 litri

Consumo a gas: 9,2 l/100 km

CO2: 127 g/km

Trasmissione: trazione anteriore, cambio manuale 6 rapporti

Prezzo: da € 17.900

EVO 5

Motore: 1.6, 118 CV (85 kW)

Capienza serbatoio: 40 litri

Consumo a gas: 9,7 l/100 km

CO2: 128 g/km

Trasmissione: trazione anteriore, cambio manuale 5 rapporti

Prezzo: da € 15.900

EVO 6

Motore: 1.5 Turbo, 140 CV (103 kW)

Capienza serbatoio: 70 litri

Consumo a gas: 10, l/100 km

CO2: 152 g/km

Trasmissione: trazione anteriore, cambio manuale 5 rapporti

Prezzo: da € 20.900

Haval

Altro marchio di provenienza cinese, propone il modello H2 (appena ristilizzato) con impianto a GPL battezzato Monofuel e omologato come alimentazione principale anche se un piccolo serbatoio di benzina da 15 litri a bordo c'è comunque.

H2 Monofuel GPL

Motore: 1.5 Turbo, 144 CV (106 kW)

Capienza serbatoio: 53 litri

Consumo a gas: 9,8 l/100 km

CO2: 160 g/km

Trasmissione: trazione anteriore, cambio manuale 5 rapporti

Prezzo: da € 20.900

Fotogallery: Haval H2 2020

3 Foto

Il costruttore coreano ha ben quattro distinti modelli con versioni a GPL nei propri listini, che fino a poco tempo fa erano 7 contando anche Picanto, Rio e Stonic. Ci si trova la quasi totalità della famiglia Ceed con soluzioni però differenti: in particolare la crossover Xceed utilizza un 1.0 turbo invece dei "vecchi" aspirati degli altri modelli.

Ceed

Motore: 1.4, 96 CV (71 kW)

Capienza serbatoio: 40 litri

Consumo a gas: 9,1 l/100 km

CO2: 137 g/km

Trasmissione: trazione anteriore, cambio manuale 6 rapporti

Prezzo: da € 21.750

Ceed Sportwagon

Motore: 1.4, 96 CV (71 kW)

Capienza serbatoio: 40 litri

Consumo a gas: 9,1 l/100 km

CO2: 137 g/km

Trasmissione: trazione anteriore, cambio manuale 6 rapporti

Prezzo: da € 22.750

XCeed

Motore: 1.0 Turbo, 97 CV (71 kW)

Capienza serbatoio: 50 litri

Consumo a gas: 9 l/100 km

CO2: 143 g/km

Trasmissione: trazione anteriore, cambio manuale 6 rapporti

Prezzo: da € 24.750

Sportage

Motore: 1.6, 126 CV (93 kW)

Capienza serbatoio: 68 litri

Consumo a gas: 8,3 l/100 km

CO2: 161 g/km

Trasmissione: trazione anteriore, cambio manuale 6 rapporti

Prezzo: da € 27.500

Fotogallery: Kia Sportage restyling 2019

45 Foto

La nuova Ypsilon punta tutto sul nuovo modelli Hybrid ma la gamma 2019 è ancora disponibile, compresa la Ecochic GPL, basata sul longevo 4 cilindri da 1,2 litri di cilindrata.

Ypsilon Ecochic GPL

Motore: 1.2 lt, 69 CV (51 kW)

Capienza serbatoio: 30,5 litri

Consumo a gas: 7,2 l/100 km

CO2: 117 g/km

Trasmissione: trazione anteriore, cambio manuale 5 rapporti

Prezzo: da € 16.200

La Casa indiana offre una versione a GPL del suo modello più piccolo e recente, la compatta KUV 100.

KUV 100

Motore: 1.2, 87 CV (64 kW)

Capienza serbatoio: 34,5 litri

Consumo a gas: 8,2 l/100 km

CO2: 129 g/km

Trasmissione: trazione anteriore, cambio manuale 5 rapporti

Prezzo: da € 13.750

Fotogallery: Mahindra KUV100 NXT restyling

14 Foto

Sono tre i modelli del costruttore giapponese con varianti a GPL, dalla compatta Space Star alla grande Outlander.

Space Star GPL

Motore: 1.0, 69 CV (51 kW)

Capienza serbatoio: 33 litri

Consumo a gas: 5,2 l/100 km

CO2: 85 g/km

Trasmissione: trazione anteriore, cambio manuale 5 rapporti

Prezzo: da € 15.310

ASX GPL

Motore: 1.6, 117 CV (110 kW)

Capienza serbatoio: 40 litri

Consumo a gas: 7,4 l/100 km

CO2:119 g/km

Trasmissione: trazione anteriore, cambio manuale 6 rapporti

Prezzo: da € 24.300

Outlander GPL

Motore: 2.0 150 CV (110 kW)

Capienza serbatoio: 41 litri

Consumo a gas: 6,8 l/100 km

CO2: 173 g/km

Trasmissione: trazione anteriore, trazione integrale, cambio automatico

Prezzo: da € 32.470

Fotogallery: Mitsubishi Space Star 2020

43 Foto

Pur avendo introdotto nuove motorizzazioni elettrificate (full hybrid e plug-in) la Casa francese continua a proporre una motorizzazione Bi-fuel sulle nuove Clio e Captur, realizzate sulla base del nuovo 1.0 3 cilindri Turbo.

Clio TCe 100 GPL

1.0 Turbo, 101 CV (74 kW)

Capienza serbatoio: 32 litri

Consumo a gas: 5,7 l/100 km

CO2: 94 g/km

Trasmissione: trazione anteriore, cambio manuale

Prezzo: da € 17.100

Captur TCe 100 GPL

1.0 Turbo, 101 CV (74 kW)

Capienza serbatoio: 40 litri

Consumo a gas: 6,8 l/100 km

CO2: 118-121 g/km

Trasmissione: trazione anteriore, cambio manuale

Prezzo: da € 18.550

Fotogallery: Nuova Renault Captur 2020

40 Foto

Sono due i modelli su cui il costruttore coreano ha mantenuto l'alternativa a gas, entrambi basati sulla stessa motorizzazione disponibile però anche con cambio automatico e trazione integrale.

Tivoli GPL

Motore: 1,6 lt, 128 CV (94 kW)

Capienza serbatoio: 48 litri

Consumo a gas: 9 l/100 km

CO2: 153 g/km (manuale), 171 g/km (automatico), 176 g/km (automatico e integrale)

Trasmissione: trazione anteriore, cambio manuale, cambio automatico, trazione integrale con cambio automatico

Prezzo: da € 22.150

XLV GPL

Motore: 1.6, 128 CV (94 kW)

Capienza serbatoio: 48 litri

Consumo a gas: 9 l/100 km

CO2: 153 g/km (manuale), 171 g/km (automatico), 176 g/km (automatico e integrale)

Trasmissione: trazione anteriore, cambio manuale, cambio automatico, trazione integrale con cambio automatico

Prezzo: da € 23.800

Fotogallery: Ssangyong Tivoli 2020