Una piccola BMW Isetta 300 del 1959 è stata riportata in vita da un noto youtuber americano. Ritrovata abbandonata in un bosco, probabilmente da diversi anni, lasciata alle intemperie e divenuta un rifugio per alcuni animali, ha richiesto alcuni giorni di minuziosi lavori per poter tornare in strada. A essere sostituiti sono stati principalmente gli pneumatici, l'impianto elettrico e la tappezzeria interna. Ecco la sua storia.

Il restauro

L'auto protagonista di questa storia è un esemplare di colore rosso di Isetta, prodotto a metà degli anni '50 da BMW e immatricolato per la prima volta nel 1959.

Equipaggiata dal primo proprietario con il più grande tra i motori disponibili all'epoca, quello da 300 cc, si tratta probabilmente di un modello originariamente prodotto proprio per il mercato statunitense.

Grazie alla presenza dei finestrini scorrevoli laterali, presenti soltanto su una piccola produzione di questa particolare auto, lo youtuber protagonista della storia è potuto risalire alla data di produzione precisa dell'auto.

Le condizioni iniziali di questo esemplare di Isetta 300 non erano delle migliori. Dopo oltre (almeno) 30 anni di abbandono nel bosco diverse parti estetiche erano ricoperte da un importante strato di ruggine. In particolare, il problema più grande è stato scoprire la presenza del tetto apribile (optional all'epoca), che ha causato alcune infiltrazioni di acqua in abitacolo rovinando irreparabilmente la tappezzeria interna.

Il motore

I protagonisti del canale youtube Restored hanno per prima cosa provato ad avviare il motore, per vedere se c'era ancora della vita in quei 298 cc, in grado di sviluppare in origine ben 13 CV.

Il processo di riavvio, come si può vedere dal video, è stato lungo e ha comportato la pulizia e la riparazione di tutto l'impianto elettrico originale.

Dopo una serie di controlli e di sostituzioni di componenti, tra cui un nuovo set di pneumatici a fascia bianca da 10 pollici, l'Isetta è tornata in vita e in strada. L'intero processo è durato due giorni e la prima destinazione dopo essere uscita dal bosco è stata un autolavaggio, dove la piccola auto in miniatura ha ricevuto una lavaggio completo.