Una Renault 5 così cattiva non si era mai vista. Nemmeno la pepatissima Turbo e le GT che correvano in pista hanno mai osato tanto. Sì perché la R5 Turbo 3E è davvero "tanta": estetica tiratissima, maxi alettone appollaiato al posteriore, immenso estrattore, vetri viola (perché si ha sempre paura di passare inosservati) e immense ruote carenate.

Manco a dirlo si tratta di una concept, una nuova reinterpretazione della R5 icona della Renaulution lanciata a inizio 2021 da Luca De Meo, presidente di Renault. Un'icona che guarda alle Renault 5 e Renault 5 Turbo 2 originali, portando alle estreme conseguenze ogni dettaglio. Anche la potenza, buttata però a terra da un motore 100% elettrico.

Drift e sibili

L'idea alla base della R5 Turbo 3E è stata quella di creare un'auto dedicata ai drift, dove però lo stridere delle gomme non è accompagnato da alcun rombo del motore, ma dal silenzio della motorizzazione elettrica. Sensazione strana, mitigata dai numeri che la concept elettrica francese mette sul piatto: 280 kW (380 CV), 700 Nm di coppia e 0-1oo km/h in 3,5", che diventano 3,9 quando si attiva la modalità drift.

Una sportiva vera con misure da città: 4 metri di lunghezza, 2,02 di larghezza, 1,32 di altezza e passo di 2,54. Dimensioni che si dovrebbero ritrovare sulla Renault 5 elettrica di serie, attesa al debutto nel 2023, naturalmente con un look ben più tranquillo e cerchi classici. Quelli della R5 Turbo 3E infatti misurano 19" all'anteriore e 20" al posteriore, con pneumatici rispettivamente da 225x35 e 325x25.

Esterno che definire "estroso" è dire poco, al quale risponde un abitacolo occupato da sedili ultra sportivi in fibra di carbonio, immensa leva verticale per il freno a mano, 10 display digitali sulla plancia e tanti altri dettagli unici. E chi dovesse soffrire il mal d'auto durante i drift potrà abbracciare un orsacchiotto di peluche soprannominato Drifty.

Digitale e reale

Ora, la natura da concept della R5 Turbo 3E - a proposito, il numero sta a indicare che si tratta della terza generazione di Renault 5 Turbo, la "E" invece sottolinea la motorizzazione elettrica - non le impedirà di prodursi in spettacolari drift. Solo che non avverranno nel mondo reale ma nel Web3, prossima evoluzione di internet basata sulla blockchain (per saperne di più potete consultare la pagina di Wikipedia). Ci saranno anche gli ormai immancabili NFT, accompagnati da premi e vantaggi a chiunque li acquisterà.

La Renault 5 elettrica sotto steroidi però è anche reale e debutterà al Concorso d'Eleganza di Chantilly per poi trasferirsi sotto la Torre Eiffel e mostrarsi al Salone di Parigi 2022.