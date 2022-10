È passato un anno dal debutto della DS 4 ed è arrivato per lei il momento di un leggero ritocco. Nulla di assimilabile a un restyling, si tratta infatti di un "model year" volto a rinnovare la gamma dal punto di vista degli allestimenti, assieme a novità per quanto riguarda la versione ibrida plug-in.

I prezzi in Francia partono da 33.450 euro per la versione mossa dal 1.2 turbo benzina, 34.400 per la BlueHDi da 130 CV e da 41.100 per la DS 4 con powertrain ibrido "alla spina". Il suo arrivo è previsto anche sul mercato italiano con prezzi ancora da comunicare.

Più chilometri

Accreditata di 50 km di autonomia a emissioni zero - calcolati secondo il ciclo WLTP - con il model year 2023 la DS 4 E-TENSE 225, la plug-in, ora può percorrere fino a 62 km in modalità elettrica non grazie a un potenziamento del pacco batterie (sempre da 12,4 kWh) ma tramite aggiornamenti del software di gestione del motore elettrico.

Gli allestimenti

Si rinnova anche la gamma degli allestimenti che accolgono ora la più ricca Opéra che di serie offre interni in pelle Nappa con motivo a "cinturino di orologio", sedili anteriori riscaldati, ventilati e massaggianti, tetto apribile, inserti in alluminio, portellone ad azionamento elettrico, ricarica wireless per lo smartphone e assetto con sistema DS Active Scan.

Come optional, disponibile su tutti gli allestimenti, è disponibile il DS DRIVE ASSIST 2.0 che integra un sistema semi automatico di cambio corsia a velocità compresa tra 70 e 180 km/h.

Le versioni Performance Line e Performance Line + hanno poi un nuovo badge nero e inserti neri inferiori. Adas DS Drive Assist 2.0 che include ora il Lane Changing semiautomatico attivo tra i 70 e 180 km/h e il sensore nella corona dello sterzo per verificare lo stato di attenzione del guidatore.