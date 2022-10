La Jeep Avenger si prepara a mostrarsi al pubblico del Salone di Parigi. Il nuovo SUV full electric verrà presentato in diretta il 17 ottobre alle 14 da Christian Meunier (ceo del brand Jeep) in una conferenza stampa che potrà essere seguita anche su YouTube.

Al termine dell’evento, si potrà prenotare l’edizione di lancio dell’Avenger direttamente sul sito Jeep.

Una Jeep tutta da scoprire

L’Avenger si basa sulla piattaforma STLA Small e al debutto sarà disponibile unicamente nella versione elettrica. Più avanti, invece, vedremo le motorizzazioni ibride a benzina e – forse – diesel derivate dal 1.2 PureTech e dal 1.5 BlueHDi.

La Jeep sarà prodotta nello stabilimento di Tychy, lo stesso in cui nasceranno i modelli derivati marchiati Fiat e Alfa Romeo. Non ci sono ancora dettagli precisi su prezzo, dotazione e allestimenti. L’architettura, comunque, dovrebbe consentire un massimo di circa 400 km di autonomia nel ciclo WLTP, mentre per le versioni con motore endotermico si prevedono trasmissioni manuali a automatiche.

È probabile che durante la conferenza stampa di Parigi il marchio sveli le specifiche tecniche definitive anticipando anche il posizionamento in termini di listino.

Sempre più Jeep elettrificate

La Jeep Avenger è l’ultima arrivata in una gamma sempre più elettrificata e che vede già le varianti ibride plug-in di Wrangler, Compass e Renegade, mentre dal prossimo anno si unirà anche la Grand Cherokee.

Il futuro di Jeep, infatti, è sempre più a batteria, con due nuovi modelli che arriveranno in Europa entro il 2025, ossia la Recon e la Wagoneer S, entrambi mostrati in anteprima al Jeep 4xe Day dello scorso settembre. Infine, ricordiamo che la Casa americana programma di vendere solo auto elettriche nuove a partire dal 2030.