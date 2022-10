La Jeep Avenger è tra le protagoniste principali del Salone di Parigi. Il SUV compatto ha debuttato alla rassegna parigina in versione elettrica e presto verranno annunciate nei dettagli anche le varianti a benzina.

A prescindere dall’alimentazione, la Jeep manterrà intatto lo stile carismatico degli esterni e le tante novità dell’abitacolo. A proposito di interni, ecco il video della nostra prima impressione dal vivo.

Compatta fuori, grande dentro

Il look dell’abitacolo è tanto minimalista quanto ricco di personalità. L’Avenger conserva la filosofia Jeep con linee solide e razionali e un’ottima praticità di bordo.

Al debutto sul baby SUV di 4,08 m (16 cm in meno della Renegade), c’è un nuovo quadro strumenti digitale e un infotainment con display rettangolare da 10,25” che consente di visualizzare anche il sistema di telecamere a 360°. I comandi della climatizzazione sono fisici per evitare di distrarsi alla guida, mentre sono numerosi i vani per riporre gli oggetti di tutti i giorni.

Il video degli interni Avenger, da Parigi

Svuota tasche in stile vecchia Panda

In totale l’Avenger può sfruttare 34 litri di capacità, anche grazie a un ampio svuota tasche sotto la plancia che ricorda vagamente quello della prima Fiat Panda.

Con una capacità di 380 litri, il bagagliaio è tra i più capienti della categoria. Ad esempio, è circa 50 litri più ampio di quello della Renegade 4xe e della rivale Hyundai Kona Electric (lunga 13 cm in più).

Il modellino in plancia

Un'autentica chicca è poi quella rappresentata dal modellino della Jeep Avenger ospitato su un apposito dock di ancoraggio sulla parte più alta della plancia, vicino al parabrezza.

Si tratta di un nuovo e inedito accessorio per la personalizzazione degli interni di Avenger, un alloggiamento su cui agganciare anche dispositivi elettronici e oggetti vari.

Si parte da 30.000 euro (con incentivi)

La Jeep Avenger elettrica si può già ordinare nella versione di lancio 1st Edition a 39.500 euro con la possibilità di accedere agli ecoincentivi e scendere fino a circa 30.000 euro.

In futuro, la lista di optional sarà ancora più ricca e comprenderà anche sedili con funzione di massaggio e il tetto panoramico. In arrivo per le motorizzazioni termiche (prezzo di lancio di 26.900 euro per la turbo benzina) anche l’abbinamento a un cambio manuale.