L’Easter Jeep Safari è un appuntamento immancabile per tutti gli appassionati di avventura e Jeep. Anche quest’anno, nella splendida cornice del deserto di Moab in Utah, Jeep ha mostrato sette incredibili concept che portano all’estremo la meccanica e il look dei modelli della Casa americana.

I prototipi sono tutti funzionanti e sono utilizzati per percorrere i ripidi e insidiosi sentieri rocciosi della location americana. E tanti di loro potrebbero anticipare alcune soluzioni sulle Jeep del domani.

Jeep Wrangler 4xe Rubicon Concept

Jeep Wrangler 4xe Rubicon Concept

Il primo concept ad essere svelato da Jeep è questa speciale Wrangler in colorazione magenta, una sorta di tributo ai 3.000 esemplari in Tuscadero Pink che furono venduti nel 2021.

La fuoristrada americana ha una particolarissima tinta con varie sfumature di colore, dal rosa al viola più intenso a seconda della luce e delle ombre. Questa scelta cromatica si trova anche in alcuni dettagli degli interni, come sulla plancia, sulle maniglie delle portiere e sul pomello del cambio.

Oltre all'estetica, la Jeep punta anche su una dotazione completissima per l'off-road, con ruote da 37" e le nuove sospensioni AccuAir che consentono di modificare l'altezza dell'auto da 3 a 14 cm. Non mancano anche dei paraurti ancora più aggressivi e un verricello per tirarsi fuori dai guai.

Jeep Wrangler Magneto 3.0

Jeep Wrangler Magneto 3.0

La Magneto 3.0 è la terza e ultima evoluzione della Wrangler elettrica, un prototipo che prefigura nella filosofia la Recon, che sarà la prima vera 4x4 Jeep 100% a batteria attesa nel 2024. La 3.0 è equipaggiata con una batteria da 70 kWh e il cambio manuale a 6 rapporti e rispetto alle precedenti versioni può contare sul 20% in più di autonomia e il 20% di energia utilizzabile.

La coppia è passata da 1.150 Nm a 1.220 Nm e sono state aggiunte nuove modalità di guida e una frenata rigenerativa ad hoc dedicata al fuoristrada. Inoltre, una volta al volante si possono selezionare due livelli di potenza da 285 a 650 CV. Infine, rispetto alle Magneto degli scorsi Easter Jeep Safari, sulla nuova versione troviamo un nuovo look per interni ed esterni.

Jeep Cherokee SJ 4xe

Jeep Cherokee SJ 4xe

Il restomod Jeep dell’edizione 2023 dell’Easter Jeep Safari è la Cherokee SJ 4xe che combina la carrozzeria di una Cherokee del 1978 col telaio e il powrertrain di una Wrangler Rubicon ibrida plug-in. Il risultato è di grande impatto e combina al meglio il passato col presente della Casa americana.

Oltre agli aggressivi paraurti derivati dalla Wrangler, sulla SJ si trovano ruote da 37” e una livrea che si richiama al modello originale di 45 anni fa. A bordo c’è sia il sistema d’infotainment con tanto di mangiacassette.

Jeep Scrambler 392 Concept

Jeep Scrambler 392 Concept

La Wrangler 392, la più potente di tutte con un 6.4 V8 da 477 CV, è stata resa ancora più estrema. La carrozzeria è stata rivoluzionata per abbassare il peso complessivo di oltre 200 kg grazie ad un largo uso di fibra di carbonio per cofano, passaruota e tetto. Sono state rimosse le portiere posteriori e sono state aggiunte delle gigantesche ruote da 40” con cerchi da 20”.

Inoltre, gli scarichi laterali vicino al motore e le sospensioni AccuAir (capaci di sollevare la vettura di 14 cm) rendono la Jeep ancora più dominante.

Jeep Grand Wagoneer Overland Concept

Jeep Grand Wagoneer Overland Concept

Al debutto all’Easter Jeep Safari c’è la Grand Wagoneer, la Jeep più grande e lussuosa di sempre (non venduta in Europa). Spinta dal nuovo 3.0 biturbo a sei cilindri “Hurricane”, il SUV sfoggia un’estetica avventurosa, con ruote da 35” e una calandra ridisegnata con luci laser per orientarsi meglio nel fuoristrada notturno.

I progettisti hanno rimosso la seconda e terza fila di sedili aggiungendo una tenda sul tetto con intelaiatura in fibra di carbonio. Una volta aperta, la tenda, alimentata da pannelli solari e decorata con finiture di legno, può accomodare un materasso matrimoniale lungo 1,8 metri.

Jeep Gladiator Rubicon Sideburn Concept

Jeep Gladiator Rubicon Sideburn Concept

Partendo dal pick-up Gladiator con motore 3.6 V6 a benzina, i designer di Jeep Performance Parts (la divisione dedicata ai ricambi e agli accessori dei fuoristrada americani) ha creato una one-off ancora più esagerata.

La Jeep è caratterizzata dalla tinta Solar Flash Yellow e da un assetto rialzato di 5 cm con le sospensioni Bilstein e le gomme BF Goodrich da 37" con cerchi in lega da 17".

Sul tetto sono installate le luci LED supplementari da 28 cm, mentre il roll bar posteriore in fibra di carbonio dà un aspetto ancora più ruvido al pick-up. Il cassone è stato interamente riconfigurato, con una ruota di scorta da 37" e uno spazio dedicato alle attrezzature per il lavoro o il tempo libero.

Jeep Wrangler Rubicon 4xe Departure Concept

Jeep Wrangler Rubicon 4xe Departure Concept

È firmato da Jeep Performance Parts anche il Wrangler Departure Concept, un prototipo che punta ancora di più sulla praticità. Disegnato principalmente per l’avventura, il concept è dotato di luci supplementari installate sul parabrezza ribaltabile, mentre sono stati completamente rimossi i pannelli delle portiere.

La vera chicca, però, è nel portellone, con la ruota di scorta che è ancorata ad un particolare supporto, il quale può ruotare dentro e fuori dall’auto. In questo modo, quando la ruota è nel bagagliaio, migliora l’angolo d’uscita della vettura (ossia il “Departure Angle”, da qui il nome del prototipo).