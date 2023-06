Il misterioso teaser pubblicato alcune settimane fa ha acceso il dibattito gli appassionati: quale sarà la prossima Jeep elettrica? Dopo Avenger 4x4, Recon e Wagoneer S, la Casa americana ha in programma un quarto modello totalmente elettrico.

Secondo le prime informazioni, questa nuova Jeep dovrebbe inserirsi nel segmento C e per questo motivo potrebbe prendere il posto dell’attuale Compass. Nell’attesa di saperne di più, ecco come potrebbe essere.

Diventa più matura

L’arrivo dell’Avenger ha portato (e porterà) importanti cambiamenti nella famiglia Jeep. Per differenziarsi in modo ancora più importante dal modello più piccolo di tutta la gamma, prima la Compass e poi la Renegade dovrebbero crescere di dimensioni, pur mantenendo le proporzioni squadrate dei modelli attuali.

Jeep Compass elettrica (2025), il render di Motor1.com

È probabile, quindi, che la Compass possa sforare i 4,5 metri di lunghezza, con benefici importanti in termini di capacità del bagagliaio e abitabilità. Come mostra il nostro render, lo stile della nuova Jeep resterà legato alla tradizione, con le caratteristiche sette feritoie nella calandra e le immancabili protezioni per la carrozzeria, mentre a bordo è lecito aspettarsi una strumentazione completamente nuova.

Il passaggio alla STLA Medium

Molti rumors indicano per la Compass l’adozione della piattaforma STLA Medium di Stellantis, che consente di montare motori elettrici con potenze comprese tra 170 e 245 CV e batterie tra 87 e 104 kWh. Sfruttando al massimo le potenzialità dell’architettura, Stellantis dichiara un’autonomia di circa 700 km.

Le nuove piattaforme modulari presentate da Stellantis nel 2021

La Jeep dovrebbe essere proposta in varianti con singolo motore e doppio motore, con una potenza massima che potrebbe sfiorare i 240-250 CV, mentre la capacità della batteria potrebbe rimanere intorno agli 87 kWh per non appesantire troppo la vettura, ma essere comunque concorrenziale nei confronti delle rivali. Una percorrenza vicina ai 600 km, infatti, permetterebbe alla Compass di dire la sua nei confronti di Hyundai Ioniq 5 e Volkswagen ID.4.

Ovviamente, è ancora presto per immaginarsi il listino prezzi. In ogni caso, tenendo presente che le attuali ibride plug-in 4xe sono vendute in un range tra 49.000 e 54.000 euro, è possibile che la Compass elettrica abbia un prezzo di partenza intorno ai 52.000 euro (per le versioni con motore singolo) e di oltre 60.000 euro per il top di gamma.