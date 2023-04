Il recente arrivo della Ford Bronco (prevista anche in Europa per fine 2023 in tiratura limitata) rappresenta una seria minaccia per la Jeep Wrangler. Per non perdere terreno e rimanere leader nel suo segmento, l’iconico fuoristrada a stelle e strisce, quindi, deve mantenersi costantemente aggiornato e proporre nuovi contenuti.

Ecco perché al Salone di New York debutta il restyling della Wrangler a due e quattro porte, con quest’ultima che sbarcherà anche in Europa esclusivamente nella motorizzazione ibrida plug-in 4xe.

Un nuovo "trucco"

Il primo cambiamento evidente riguarda il frontale, dove si notano le classiche sette feritoie rimpicciolite e con contorni nero lucido per tutti gli allestimenti, tranne la Sahara. La nuova calandra e la nuova forma del paraurti anteriori hanno lasciato spazio (nelle sole Rubicon) per l’installazione di un verricello della Warn con capacità di 3,6 tonnellate, l’ideale per tirarsi fuori dai guai nel fuoristrada più impegnativo.

Jeep Wrangler JL, la 4xe con paraurti della stessa tinta della carrozzeria Jeep Wrangler JL restyling, la versione a due porte non commercializzata in Italia

A proposito di paraurti, nella sola 4xe possono essere richiesti con la stessa tinta della carrozzeria per la prima volta nella storia del modello. Inoltre, nell’infinito catalogo di personalizzazioni debuttano nuovi cerchi in lega con misure tra 17” e 20” abbinabili a pneumatici fino a 35”. Non mancano anche varie opzioni per il soft top e l’hard top, per vivere la più classica delle esperienze Jeep all’aria aperta.

Iniezione di tecnologia

Altre novità importanti si trovano nell’abitacolo, con un nuovo sistema d’infotainment UConnect 5 da 12,3”, che porta i servizi di connettività e la qualità grafica della strumentazione a un livello superiore rispetto alla precedente infotelematica.

La nuova plancia della Jeep Wrangler

Una delle chicche più interessanti è riservata principalmente alla clientela americana, con l’infotainment che permette di visualizzare tanti importanti sentieri negli USA in cui avventurarsi con la propria Jeep.

Per il resto, sulla plancia si notano anche delle nuove bocchette dell’aria condizionata e una disposizione dei comandi leggermente diversa. Nuovi sono anche i sedili anteriori a regolazione elettrica su 12 posizioni.

Jeep Wrangler JL restyling: in Italia sarà venduta solo l'ibrida plug-in 4xe da 380 CV

Negli Stati Uniti, la Wrangler è disponibile nelle versioni 2.0 4 cilindri, 3.6 V6, 6.4 V8 e la già citata ibrida plug-in 4xe. In Europa arriverà solo quest’ultima con carrozzeria 4 porte Unlimited e con una potenza confermata di 380 CV complessivi forniti dal 2.0 turbo e dal motore elettrico alimentato dalla batteria da 17,3 kWh.