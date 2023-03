La Renegade non è più la Jeep più compatta che potete comprare: ora questo ruolo spetta alla Jeep Avenger, che è lunga 4,08 metri,contro i 4,25 metri della Jeep Renegade. Non manca comunque lo spazio interno, anzi: nel bagagliaio ce n'è di più, perché la capacità minima sulla Avenger è superiore a quella della Renegade.

Tra poco vi parlo anche di come si sta nell'abitacolo, che ha diverse soluzioni interessanti sia a livello stilistico (con una fascia orizzontale che ha lo stesso colore della carrozzeria e che è illuminata con delle luci a LED soffuse) sia per la praticità di utilizzo, con vani portaoggetti furbi, come la mensola a tutta larghezza che ricorda un po' la Fiat Panda.

Probabilmente molti di voi avranno pensato proprio alla Fiat Panda 4x4 per fare dei confronti con la Jeep Avenger, che ha un'altezza da terra niente male: 20 cm, contro i 16 cm della Panda.

La Avenger 4x4 non è però la protagonista di questa prova, in cui ho potuto guidare per la prima volta l'allestimento più ricco Summit con il motore 1.2 benzina da 101 CV a trazione anteriore. Vi racconto allora com'è fatta e come va.

Clicca per leggere:

Esterni | Interni | Guida | Curiosità | Prezzi

Jeep Avenger: Esterni

Le dimensioni della Jeep Avenger sono di 4.08 m in lunghezza, 1.72 m in larghezza e 1.53 m in altezza, con un passo di 2.56 metri. La Fiat Panda 4x4 è più corta, è vero, ma indubbiamente l'arrivo di un modello più compatto come la Jeep Avenger ha fatto scattare dei paragoni nella testa di molte persone, pensando alla tradizione fuoristradistica del marchio Jeep. Per via dello sfruttamento riuscito degli spazi interni in relazioni alle dimensioni esterne, il bagagliaio è un punto di forza della Avenger, con una capacità minima di 380 litri. Come riferimento, vi ricordo che quello della Jeep Renegade (che è più lunga di 17 cm) parte da 350 litri. Dalle proporzioni regolari della carrozzeria comunque i designer hanno tirato fuori linee grintose, dinamiche, che sfruttano l'altezza da terra anche superiore alla media di altri piccoli SUV per dare slancio alle forme. I fari anteriori, in particolare, hanno un aspetto moderno perché gli elementi in nero lucido sembrano prendere vita quando si accendono le luci. Gli spigoli e le nervature evidenziano bene i volumi da auto solida e robusta che ci si aspetta da una Jeep, seppur più compatta. E in coda ci sono fanali con un aspetto tridimensionale che fuoriescono dagli angoli della carrozzeria.

Jeep Avenger: Interni

La buona disponibilità di spazio per i bagagli non ha ridotto l'abitabilità per i passeggeri posteriori, come potete vedere nel video. Anche chi sta al centro non è troppo sacrificato a livello di seduta, perché il divanetto è piatto, mentre la sistemazione dei piedi è più costretta.

Sul tunnel comunque c'è una presa di ricarica ma non ci sono delle bocchette di aerazione, che in ogni caso di solito non sono presenti nemmeno su altre auto di pari categoria. Mancano anche dei portaoggetti nei pannelli porta e le maniglie "tientibene" sul tetto; ci sono invece le tasche dietro ai sedili anteriori.

I progettisti hanno curato comunque molto la praticità di utilizzo della Avenger con diverse idee furbe, come il cassetto portaoggetti molto profondo, la mensola portaoggetti a metà della plancia e i pozzetti ben sfruttabili sul tunnel centrale, partendo dal bracciolo in mezzo ai sedili, proseguendo in avanti nei porta-bicchieri regolabili, fino all'alloggiamento per il telefono davanti alla leva del cambio, a cui si aggiunge un ulteriore spazio sulla versione 100% elettrica della Jeep Avenger.

Sempre in questa zona c'è il selettore delle modalità di guida Eco, Normal e Sport, oltre che dei programmi che ottimizzano la motricità fuori dall'asfalto (Neve, Fango, Sabbia) anche in questa versione che non è 4x4, pur avendo il sistema elettronico hill descent control che controlla in automatico la velocità in discesa.

La strumentazione digitale davanti al pilota ha schermate semplici da richiamare, la consultazione delle informazioni è intuitiva: si fa tutto con due pulsanti sulle leve del piantone dello sterzo, oltre che con i tasti sul volante per comandare il regolatore e il limitatore di velocità, oppure la radio, le tracce musicali, il volume, l'assistente vocale o il telefono.

È organizzato bene anche lo schermo al centro della plancia, perché la navigazione tra i vari menu è semplice, ordinata, e ci sono anche dei tasti fisici per richiamare le funzioni più importanti (schermata principale "home" e impostazioni del veicolo).

Oltre che spostarsi all'interno del sistema con degli swipe laterali si può anche far scorrere le dita in verticale, come siamo abituati a fare sui nostri telefoni.

Le funzioni del climatizzatore sono sia sul touchscreen sia sulla plancia con dei tasti fisici ben posizionati, per ridurre le distrazioni alla guida, e oltre al navigatore su basato su sistema Tom Tom potete collegare il telefono tramite Apple Car Play e Android Auto senza fili.

Parlando poi di qualità percepita, i trattamenti superficiali dei materiali di rivestimento - che sono rigidi - sono ben fatti, restituiscono una sensazione di robustezza e solidità, lasciando anche spazio all'impatto visivo come nel caso della fascia della plancia colorata come la vernice esterna della carrozzeria, circondata da un'illuminazione soffusa a LED molto riuscita, con colori personalizzabili.

Jeep Avenger: Guida

In questa prima prova ho guidato la Jeep Avenger con il motore a benzina 1.2 turbo 3 cilindri,

con 101 CV di potenza e 205 Nm di coppia a 1.750 giri/min, che con un peso della macchina di circa 1.100 kg si traducono in un tempo di accelerazione nello 0-100 km/h di 10,6 s e in 184 km/h di velocità massima.

Il cambio manuale a 6 marce ha i primi rapporti corti, che favoriscono la prontezza di risposta permettendo di inserire in fretta le marce lunghe e viaggiare anche sotto i 2.000 giri/min, dove il motore si trova a suo agio e fa sentire meno la rumorosità che caratterizza in generale questo tipo di motori, a 3 cilindri. E anche le vibrazioni sono limitate (sempre rispetto ad altri motori con la stessa architettura).

Questa elasticità del motore si può quindi sfruttare per limitare i cambi marcia, anche se - nello specifico - sia la frizione sia il cambio sono leggeri, la leva ha innesti morbidi, decisamente in linea con l'impostazione da macchina comoda che la Avenger trasmette, soprattutto da parte delle sospensioni.

L'assorbimento delle irregolarità stradali è ottimo, anche con le ruote da 18" montate sull'esemplare in prova con misure 215/55. In ogni caso, sono omologati a libretto anche da ruote da 16" e da 17" (disponibili anche sugli altri allestimenti della Avenger).

Questa capacità di smorzare bene le sconnessioni non si traduce in un coricamento eccessivo della macchina in curva: infatti il rollio non è eccessivo per un'auto con l'altezza da terra della Jeep Avenger.

Una caratteristica che in questo primo test drive ho voluto mettere alla prova su una pietraia, scegliendo in salita la modalità di guida Sabbia, per lasciare alle ruote più libertà di slittamento e non perdere trazione; in discesa, poi, ho inserito il mantenitore di velocità, che se l'è cavata anche sulle pietre che si muovevano per la pendenza. La Jeep Avenger 4xe a trazione integrale, insomma, sembra avere una buona base di partenza.

Lo sterzo è coerente con la filosofia dell'auto, perché è leggero e abbastanza omogeneo anche quando interviene il mantenitore di corsia, che non è mai troppo invasivo. Tra l'latro, rimanendo sugli assistenti alla guida ADAS, è utile la funzione per la disattivazione rapida di questo dispositivo (assieme ad altri assistenti alla guida a vostra scelta) tenendo premuto il tasto "veicolo" sulla plancia, quando ad esempio siete su una strada stretta in campagna e non volete che il sistema vi riporti al centro della strada, dopo che avete accostato al passaggio di un'altra macchina nell'altra direzione.

Nella dotazione della Avenger il mantenitore di corsia è di serie assieme alla frenata automatica di emergenza e all'avviso di stanchezza del conducente. Sull'allestimento più ricco Summit il cruise control diventa adattivo e c'è anche il sensore di angolo cieco laterale.

Non sono di serie invece su tutte le Avenger i sensori di parcheggio e la telecamera di retromarcia, che tra l'altro è migliorabile nella visualizzazione a 180°, poco chiara nella percezione degli ostacoli. Un altro aspetto migliorabile che ho notato in questa prova sono i sibili aerodinamici in autostrada, nella zona del montante anteriore.

A livello di consumi, infine, sempre in autostrada ho fatto 14 km/litro (7,1 litri/100 km), su strade extraurbane 17 km/litro (5,9 litri/100 km), in città tra i 12 e i 13 km/litro (8 litri/100 km).

Jeep Avenger: Curiosità

La Jeep Avenger è costruita sulla piattaforma CMP di Stellantis, condivisa anche da altri modelli SUV e Crossover come la Peugeot 2008, la Citroen C3 Aircross o la Opel Mokka. Ci si aspetta anche un altro modello da questo pianale: la Fiat 600, cioè l'erede della Fiat 500X (che potrebbe anche chiamarsi Fiat Uno Cross, staremo a vedere). Dalle foto dei primi prototipi camuffati si intuisce già qualche linea caratteristica della carrozzeria e si può sbirciare nell'abitacolo.

Come la Jeep Avenger, anche la nuova Fiat 600 dovrebbe avere una versione elettrica, in arrivo sul mercato prima di un'altro modello a batteria molto atteso: la Fiat Panda elettrica, versione definitiva del prototipo Fiat Centoventi atteso per il 2024.

Jeep Avenger: Prezzi

Per questo allestimento Summit, il più ricco della Jeep Avenger a benzina, ci vogliono 28.300 euro, ma il listino prezzi parte da 23.300 euro. Per la Jeep Avenger 100% elettrica con 156 CV di potenza, batteria da 54 kWh di capacità e 392 km di autonomia dichiarata nel ciclo di omologazione WLTP bisogna spendere decisamente di più: si parte da 35.400 euro e -a parità di allestimento - l'elettrica costa quasi 15.000 euro in più di quella a benzina.