Jeep fa rima con trazione integrale. Da sempre. Da quando la Willys prese parte alla Seconda Guerra Mondiale. Certo, poi sono arrivate anche versioni a 2 ruote motrici, comunque sempre affiancate da altre con schema 4x4. Una lunga tradizione che non si interromperà nemmeno con l'avvento dell'elettrico.

Sì perché la Jeep Avenger, primo modello a batterie della Casa, verrà commercializzata anche con trazione integrale. D'altra parte la presenza della concept al Salone di Parigi aveva già messo ben più di una pulce nell'orecchio. Ora è tutto nero su bianco, come riportato da AutoExpress, a citare le parole di Antonella Bruno, a capo della divisione europea di Jeep.

Quando arriva

L'arrivo della Jeep Avenger 4x4 è previsto per il 2024. Un anno dopo rispetto alla commercializzazione della versione a 2 ruote motrici, disponibile anche in versione termica - con il 1.2 turbo benzina 3 cilindri da 100 CV - unicamente in Italia e Spagna.

Motorizzazione che invece non dovrebbe essere disponibile per la Avenger, fresca vincitrice del premio Car of the Year 2023 e tra le candidate al Motor1 Social Car of the Year, che si appresta quindi a percorrere percorsi in fuoristrada accompagnata unicamente dal silenzio dell'elettrico. O forse no?

Nel corso dell'intervista infatti la Bruno sembra aver lasciato aperta la porta alla presenza di una motorizzazione non solo elettrica per la Jeep Avenger 4x4. Il cui nome completo in quel di Parigi era Jeep Avenger 4xe Concept. Quel "4Xe" pone il dubbio sul powertrain, perché è la sigla che identifica le Jeep ibride plug-in. E se la piccola più avventurosa utilizzasse anche un piccolo motore elettrico, in aggiunta ai due (uno per asse) elettrico per muoversi?

Sarebbe la prima volta di un sistema plug-in su base CMP (la piattaforma di origine PSA che fa da scheletro alla Avenger).

La Jeep Avenger 4x4 vista dal vivo