Le vendite della Jeep Avenger entrano nel vivo. Dopo il lancio della 1st Edition, da oggi è possibile ordinare l’intera gamma del SUV crossover compatto, disponibile in versione 100% elettrica e (esclusivamente per i mercati di Italia e Spagna) 1.2 turbo a benzina.

I prezzi partono da 35.400 euro per l’Avenger a batteria e da 23.300 euro per le versioni con motore termico e le prime consegne sono previste dopo la primavera 2023.

Allestimenti e prezzi

Partendo dai dati tecnici, L’Avenger EV da 156 CV consente fino a 400 km nel ciclo misto WLTP e oltre 550 km in città, mentre per la 1.2 turbo da 100 CV (con cambio manuale a 6 rapporti) vengono dichiarati consumi medi di 5,5 l/100 km e emissioni di CO2 intorno ai 127 g/km.

Quattro gli allestimenti previsti, ossia Avenger, Longitude, Altitude e Summit. Qui sotto riassumiamo i prezzi dei vari allestimenti con la seguente tabella:

Avenger Longitude Altitude Summit Avenger elettrica 35.400 euro 37.900 euro 39.900 euro 42.900 euro Avenger 1.2 benzina - 23.300 euro 25.300 euro 28.300 euro

L'entry level Avenger (disponibile solo nella versione elettrica a 35.400 euro) comprende cerchi neri da 16”, fari full LED, infotainment da 10,25” e quadro strumenti da 7”. Tra gli assistenti alla guida si segnalano il cruise control e il Lane Keep Assist, mentre la dotazione di bordo integra anche il climatizzatore automatico, l’Hill Descent Control e il Selec-Terrain.

La Jeep Avenger è stata presentata al Salone di Parigi 2022

Passando alla Longitude (da 37.900 euro l'elettrica e 23.300 euro la benzina), si trovano cerchi da 16”, maniglie delle porte in tinta e piastre sottoscocca grigie. Sempre presenti l’Hill Descent Control e il Selec Terrain, mentre l’Avenger elettrica è dotata anche dei sensori di parcheggio posteriori.

La Altitude (39.900 euro l'elettrica, 25.300 euro la 1.2 a benzina) propone i cerchi da 17”, piastre sottoscocca argentate e sedili premium in tessuto e vinile. Gli interni hanno dettagli color argento, mentre il quadro strumenti è da 10,25”. Di serie anche i sensori di parcheggio posteriori e il portellone ad apertura elettrica. Nella sola EV, il portellone ha le funzioni “hands free” e la Passive Entry.

Gli interni della Jeep Avenger

Infine, sul top di gamma Summit (42.900 euro elettrica e 28.300 euro benzina) sono inclusi i cerchi da 18”, fari posteriori full LED e il portellone elettrico con “hands free” e Passive Entry (anche per le Avenger a benzina). L’abitacolo è arricchito dalla luce ambiente multicolore, dalla fascia gialla del cruscotto e dal caricatore wireless. La dotazione comprende anche la guida autonoma di livello 2, i sensori di parcheggio a 360° e la telecamera posteriore con vista dall’alto.

Colori e pacchetti opzionali

Gli allestimenti dell'Avenger si possono abbinare a sette colori: Snow, Volcano e Ruby (tutti e tre pastello) e Sun, Lake, Granite e Stone (metallizzati), oltre a una livrea bicolore con tetto Volcano per le varianti più ricche.

Longitude, Altitude e Summit sono disponibili con cinque diversi pacchetti per rendere ancora più completo l’equipaggiamento.

Per esempio, su Longitude e Altitude si può chiedere il pacchetto Tech & Style che include la telecamera posteriore, il cruise control adattativo e i vetri posteriori oscurati.

La Jeep Avenger in tinta Granite

Il pacchetto Infotainment & Convenience, invece, include i tappetini Mopar per il vano portaoggetti, la funzione Traffic Sign Information e il caricatore wireless per lo smartphone. Inoltre, il Winter Pack include il parabrezza riscaldato, i sedili riscaldati e i tappetini in moquette anteriori e posteriori.

Sul Summit, la dotazione è integrabile col pacchetto ADAS per avere anche il Blind Spot Monitoring e il pacchetto LED & Style per le luci di benvenuto/uscita animate.

La Jeep si può acquistare anche con finanziamento con rate mensili da 249 euro per la full electric e 199 euro per la 1.2 benzina. Per maggiori informazioni vi consigliamo di visitare il sito ufficiale Jeep.