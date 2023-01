Rullo di tamburi: la Jeep Avenger è Car of the year 2023. La premiazione (la numero 60 della storia) è avvenuta, per la prima volta, al Salone di Bruxelles 2023, kermesse che ha preso il posto del Salone di Ginevra, per anni storico palcoscenico del premio dato da una giuria di 61 giornalisti da tutta Europa, chiamati a dare un voto a ciascuno dei 7 modelli in gara.

La Jeep Avenger succede alla Kia EV6, vincitrice nel 2022, e ha con 328 punti ha battuto la concorrenza di Kia Niro, Nissan Ariya, Peugeot 408, Renault Austral, Subaru Solterra/Toyota bZ4X e Volkswagen ID. Buzz.

La vincitrice

Presentata al Salone di Parigi 2022 la Jeep Avenger rappresenta la prima auto elettrica di serie della Casa, proposta però anche in versione termica - con il 1.2 3 cilindri da 100 CV - unicamente in Italia e Spagna. Un modello strategico per Jeep, non solo per il tipo di motorizzazione proposta.

La Jeep Avenger è la prima elettrica della Casa

Le dimensioni della Jeep Avenger la pongono infatti nel segmento dei B-SUV (o, se preferite, SUV piccoli), sempre più ricco di proposte e molto apprezzato. La lunghezza infatti è di 4,08 metri, vale a dire 16 cm in meno rispetto alla Renegade. Nonostante questo lo spazio di carico è ben generoso: 380 litri disponibili, come una Volkswagen Golf.

Al centro della plancia della Jeep Avenger c'è un monitor touch da 10,25"

Basata su una versione rinnovata della piattaforma CMP di origine PSA la Avenger elettrica è mossa da un nuovo motore da 156 CV e 260 Nm di coppia alimentato da un pacco batterie agli ioni di litio da 400 V, composto da 102, da 54 kWh di capacità. Secondo i dati dichiarati l'autonomia è di 400 km (ciclo WLTP), che diventano 550 km nell'utilizzo urbano.

La Jeep Avenger elettrica ha un'autonomia dichiarata di 400 km

Come detto invece la Jeep Avenger benzina monta il 1.2 turbo benzina 3 cilindri da 100 CV, abbinato al cambio manuale 6 marce.

I prezzi della Avenger partono da 23.300 per la versione benzina e da 35.400 (cifra che la fa rientrare negli incentivi auto 2023) per l'elettrica.

La Jeep Avenger vista dal vivo