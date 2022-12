Il 2022 sta per finire e con lui metteremo in archivio tutte le novità auto presentate nel corso dell'anno. Fare i conti di quante sono state è un compito arduo, così come quello di scegliere quale sia stata l'auto più importante vista negli scorsi 365 giorni. Ma a noi le sfide piacciono. Piacciono talmente tanto che anche quest'anno vogliamo chiedere a voi di esprimere il vostro parere con il Motor1 Social Car of the year 2023.

Un premio che non vede noi giornalisti di Motor1 dare voti alle auto, ma voi utenti. Esattamente come l'anno scorso, ma con alcune novità. Se infatti nel 2022 le finaliste erano 16, quest'anno saranno 40, suddivise in 5 differenti categorie.

Per tutti i gusti

Categorie che abbracciano di fatto l'intero mercato auto, da piccoli crossover dal DNA urbano a grossi SUV e classiche berline, passando naturalmente per le elettriche. Ad accomunare le 40 auto che comporranno le 5 categorie (che trovate di seguito) siano state messe in vendita nel corso del 2022.

Urban & Compact : citycar, SUV, crossover, compatte, berline, station wagon, elettriche. Un ricco paniere di modelli che però non devono superare i 4,55 metri di lunghezza.

: citycar, SUV, crossover, compatte, berline, station wagon, elettriche. Un ricco paniere di modelli che però non devono superare i 4,55 metri di lunghezza. Luxury : ci sono molti modi di intendere il lusso, ma per tutti questo termine fa rima con "comfort ai massimi livelli". Minimo comun denominatore che accomuna tutte le auto che abbiamo inserito in questa categoria. Assieme a un prezzo ben superiore alla media del segmento.

: ci sono molti modi di intendere il lusso, ma per tutti questo termine fa rima con "comfort ai massimi livelli". Minimo comun denominatore che accomuna tutte le auto che abbiamo inserito in questa categoria. Assieme a un prezzo ben superiore alla media del segmento. Performance & Sports : auto che trasudano sportività da ogni bullone, nate per correre in pista ma con la possibilità anche di percorrere classiche strade aperte al pubblico. Per sfoggiare le loro affilatissime forme e far sentire il loro inconfondibile sound ai passanti.

: auto che trasudano sportività da ogni bullone, nate per correre in pista ma con la possibilità anche di percorrere classiche strade aperte al pubblico. Per sfoggiare le loro affilatissime forme e far sentire il loro inconfondibile sound ai passanti. EV : il mondo dell'auto va verso l'elettrico e alle auto elettriche abbiamo dedicato una categoria a parte. Con stili e dimensioni di tutti i tipi, perché l'elettrico ormai copre praticamente ogni segmento del mercato.

: il mondo dell'auto va verso l'elettrico e alle auto elettriche abbiamo dedicato una categoria a parte. Con stili e dimensioni di tutti i tipi, perché l'elettrico ormai copre praticamente ogni segmento del mercato. Truck & VAN: a qualcuno piace lo spazio e allora ecco una categoria dedicata a MPV, van e simili. Forse le loro forme non fanno certo emozionare al primo sguardo, ma oltre allo stile c'è molto di più. E qui la praticità la fa da padrona.

Come dite? Mancano i modelli da votare? Quanta fretta, per la lista completa ci sarà tempo. Intanto iniziate a farvi un'idea e magari a scommettere con gli amici su quali auto faranno parte delle varie categorie.

Come si vota

Per votare la Motor1 Social Car of the Year 2023 non ci sarà nessun form online da compilare: basterà andare sui nostri profili social di Instagram e Facebook dove - attraverso Instagram Stories e Facebook Stories - ogni giorno a dal 23 gennaio e ogni 24 ore vi proporremo delle sfide con un tabellone in stile tennistico con le auto scelte e gli accoppiamenti sorteggiati dalla redazione.

Allo scadere delle 24 ore verrà selezionata l'auto vincitrice e si procederà con la sfida successiva.

Sfide senza sosta per eleggere la Social Car of the year 2023 in ciascuna delle 5 categorie e anche la vincitrice della "classifica generale", vale a dire l'auto che avrà raccolto più voti in tra tutte le competizioni di tutte le categorie su tutte le edizioni di Motor1.

Si perché il Social Car of the Year è un premio internazionale: ogni edizione di M1 infatti pubblicherà una lista con le 40 auto vendute nei rispettivi mercati, con le votazioni che si svolgeranno sempre e solo unicamente sulle pagine social. Queste le edizioni che parteciperanno oltre all'Italia: Germania, Spagna, Stati Uniti, Brasile, Argentina, Arabia, Turchia, Indonesia.

Quando si vota

Come detto le votazioni partiranno il 23 gennaio con la categoria Urban&Compact, con la vincitrice che verrà proclamata il 27 gennaio. Poi, di seguito:

Dal 30 gennaio al 3 febbraio: Truck&Van

Dal 6 al 10 febbraio: Supercar&Sports

Dal 13 al 17 febbraio: Luxury

Dal 20 al 24 febbraio: EV

Infine il 1° marzo 2023 verrà eletta la Motor1 Social Car of the Year 2023.