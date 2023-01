Si entra nel vivo del Motor1 Social Car of the year 2023, premio che vedrà voi votare la novità auto dell'anno, tramite i nostri canali social. Per partire sarete chiamati - dal 23 al 27 gennaio 2023 - a scegliere tra 8 modelli della categoria "Urban & Compact", che racchiude 8 modelli tra SUV compatti, berline, station wagon, classiche compatte e così via. Naturalmente anche elettriche. E no, non possono essere supercar.

Modelli che devono essere stati in vendita nel 2022 (dal 1° gennaio al 16 dicembre), con lunghezza massima di 4,55 metri.

Ora però lasciamo spazio alle sfidanti, in rigoroso ordine alfabetico.

Alfa Romeo Tonale

Forse una delle novità più attese degli ultimi anni. Il primo SUV compatto e primo modello elettrificato del Biscione. L'Alfa Romeo Tonale rappresenta il grande passo per la Casa, a entrare in un segmento ricco di offerte, compresi i modelli dei marchi premium tedeschi.

Concorrenza agguerrita alla quale la Tonale risponde con uno stile che evolve gli stilemi Alfa, integrando tutte le più moderne tecnologie (luci a matrice di LED, strumentazione digitale, infotainment connesso, assistenti alla guida di Livello 2) con motorizzazioni elettrificate - mild hybrid e plug-in, la più potente della gamma - alle quali si aggiunge la versione diesel.

BMW X1

Una delle rivali dell'Alfa Romeo Tonale. Appena rinnovata con la nuova generazione, che introduce per la prima volta la versione 100% elettrica iX1, la BMW X1 è cresciuta in tutto - dimensioni, tecnologia, qualità - confermandosi il riferimento per la categoria. Ora che ha anche un powertrain a batteria la gamma è completa.

Honda Civic

Da 50 anni la compatta giapponese è sulla breccia dell'onda e con l'undicesima generazione non smette di maturare. Senza arrendersi alla moda dell'assetto rialzato, con il tipico piacere di guida che da sempre la accompagna. E l'immancabile elettrificazione. La Honda Civic infatti è mossa dal sistema full hybrid Intelligent Multi Mode Drive da 184 CV. Come buona parte delle sorelle. Naturalmente non manca la Civic Type R: 329 CV, trazione anteriore e guida affilatissima.

Jeep Avenger

Fresca vincitrice del premio Car of the Year la Jeep Avenger rappresenta la prima volta elettrica per la Casa statunitense. E il modello più piccolo della gamma: 4,08 metri, 16 cm in meno rispetto alla Renegade. Poggiata sul pianale CMP di origine PSA ha un motore elettrico da 156 CV e 400 km di autonomia. In Italia e Spagna sarà disponibile anche con il 1.2 turbo benzina 3 cilindri da 100 CV. Tutta colpa della carenza di infrastrutture di ricarica.

Kia Sportage

Tutta nuova, anche nella piattaforma. La Kia Sportage ha ancora più carattere grazie a uno stile molto personale, un frontale elaborato e subito riconoscibile e dimensioni aumentate. Il tutto basato su una piattaforma completamente nuova, in grado di ospitare tutti i tipi di elettrificazione: mild hybrid, full hybrid e plug-in.

Renault Megane E-Tech

La compatta francese si è rivoluzionata sotto ogni punto di vista, diventando un crossover di 4,2 metri 100% elettrico. Nessuna traccia di motore termico per la Renault Megane E-Tech che monta un motore 218 CV alimentato da un pacco batteria da 40 o 60 kWh, con autonomia rispettivamente di 300 e 470 km.

smart #1

Quante prime volte in una sola auto. La smart #1 infatti è la prima smart a superare i 4 metri di lunghezza, la prima con carrozzeria da SUV e la prima prodotta in seguito all'accordo tra la Casa tedesca e il colosso cinese Geely. Lunga 4,27 metri è basata su una piattaforma dedicata esclusivamente alle auto elettriche. La batteria da 60 kWh promette fino a 440 km di autonomia. E con la versione Brabus tocca i 428 CV, mentre le altre versioni arrivano a 272.

Toyota Aygo X

Da citycar la piccolo crossover: la nuova vita della Toyota Aygo aggiunge una X (da leggere "cross") al nome, guadagnando centimetri ovunque, altezza compresa. Rimane comunque piccola (3,7 metri di lunghezza) e adatta per la città, dove si muove senza alcun tipo di elettrificazione, nemmeno leggera.

Motor1 Social Car of the year: come si vota

Ora che avete la lista completa delle 8 auto che si sfideranno nella categoria "Urban 6 Compact" per il premio Motor1 Social Car of the Year 2023, preparatevi per bene e valutate quale auto votare.

Il tabellone della categoria Urban&Compact

Le votazioni per la prima categoria, che si terranno esclusivamente nostri profili social di Instagram e Facebook attraverso Instagram Stories e Facebook Stories, partiranno il 23 gennaio e termineranno il 30. Ogni 24 ore ci sarà una sfida, terminata la quale verrà pubblicata quella successiva, fino ad arrivare alla finale.