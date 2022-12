“Mi basteranno i cavalli”? Chi non lo ha mai pensato, magari al volante di una trazione anteriore sportiva tra le curve di un blasonato circuito internazionale.

E allora, per rispondere a questa delicata domanda, Honda mi ha portato (ancora) in Portogallo e, più precisamente, a Estoril, dove ho provato la nuova Civic Type R (FL5), la furiosa tutt’avanti del Costruttore giapponese che, grazie a una componentistica strepitosa e ben 329 CV, si propone come indiscussa regina delle più estreme trazioni anteriori.

Ecco come l’ho spremuta a dovere tra i cordoli del tracciato portoghese, festeggiando al contempo i 25 anni del brand Type R e i 50 anni della Civic.

Esterni

La cosa che subito colpisce qualunque estimatore della Casa è lo stile decisamente più pulito: questa Type R sembra appartenere decisamente a un’altra categoria. Posso infatti già anticiparvi che l’ultima Type R è “maturata” sotto ogni punto di vista e, quello relativo al design, salta subito agli occhi.

L’impostazione è meno “robotica”: pochi spigoli, prese d’aria funzionali e, purtroppo, dimensioni parecchio aumentate. Lunga quasi 4,60 metri, questa Civic è più larga di 90 mm e ha un passo più lungo di 35 mm, tutte quote importanti per aumentare le sue doti dinamiche... ma da ferma è palesemente un’auto diversa rispetto a prima.

Anteriore Honda Civic Type R 2023

La calandra è stata ampliata per massimizzare il flusso d’aria, mentre dietro le ruote anteriori troviamo degli spoiler laterali, coi pannelli e le porte posteriori sono stati disegnati appositamente per la Type R. Al posteriore, oltre al diffusore, è il grande alettone ad attirare l’attenzione, un’ala che contribuisce a totalizzare 90 kg di carico aerodinamico alle alte velocità.

A crescere infine, ci hanno pensato anche i cerchi che calzano pneumatici 265/30 R19, col loro design che si è evoluto rispetto agli elementi forgiati della Limited Edition 2021, grazie al bordo invertito in grado di aumentare la rigidità.

Bagagliao e Interni

Partiamo dalla capacità di carico, non tanto perché sia un dato importante su di una Type R, ma soltanto per sottolineare la versatilità di questa Honda Civic che, volendo, ben si sposa con le necessità di alcuni “papà dal piede pesante”: si parte infatti da 410 litri per arrivare a 1.212 litri abbattendo il divano posteriore.

Volendosi invece focalizzare sugli interni, che si tratta di una vera Type R lo si capisce immediatamente, ancor prima di accendere il motore visto l’allestimento davvero peculiare, come del resto lo è anche l’infotelematica dedicata. Attivando la mappa “+R” infatti, la strumentazione acquisisce una grafica racing, col contagiri che diventa protagonista e che, graficamente, ricorda un pochino quello della S2000.

Interni Honda Civic Type R 2023

Sono poi tantissime le informazioni che potete apprendere dalla schermata centrale, tramite il LOG R: temperature di qualsiasi parametro, G-meter e tanto altro vi trasmetteranno subito le sensazioni più sportiveggianti. Inoltre, sempre dalla schermata centrale, potete personalizzare anche la mappa Individual che, a differenze di quella Confort, la Sport e della performante “+R”, consente di trovare il setup ideale per ogni condizione, variando i singoli parametri (motore, cambio, sterzo, Rev-Match ecc).

Guida

Radiatore maggiorato, modifiche alla fasatura di accensione e al Variable Timing Control (VTC), e poi il turbocompressore totalmente rivisto con meno pale dalla diversa forma: tutto questo (e tanto altro) ha concesso di ottenere il 4 cilindri 2 litri V-tec Turbo più potente di sempre, totalizzando 329 CV di potenza a 6.500 giri e 420 Nm tra i 2.200 e 4.000 giri, con la velocità massima che tocca i 275 km/h e lo 0-100 coperto in 5,4 secondi.

Cosa manca? Ah sì, la voce. Lo scarico dritto offre una portata d’aria incrementata del 13% rispetto alla FK8, il che favorisce le prestazioni lasciando il sound abbastanza coinvolgente, ideale per l’uso quotidiano, ma ipotizzo che qualche cliente valuterà soluzioni aftermarket per farsi sentire meglio in track day.

Posteriore Honda Civic Type R 2023 con i tre scarichi centrali

Per quello che riguarda il comportamento dinamico, in estrema sintesi la nuova Typer R è fenomenale. Davvero impressionante è come l’avantreno lavori divinamente: ogni fase di attacco e gestione della curva si avverte, si percepisce tramite lo sterzo che ora vanta un piantone con cuscinetti levigati, più rigidi, come più rigida è anche la barra di torsione, interventi che hanno migliorato ancor di più il feedback al volante.

Peccato solo per le dimensioni che, se su pista favoriscono la stabilità, sulle strade di montagna (magari quelle più strette) la Type R, più che a una hot-hatch assomiglia a una hot-sedan. Per il resto, questa Civic può sinceramente essere considerata come “la GT3 delle anteriori”, questo è poco ma sicuro.

Curiosità

Il tessuto dei sedili, oltre che di qualità, è stato studiato e testato per offrire un grip superiore agli abiti (o alla tuta ignifuga), un vero must su di una vettura che solleciterà con certezza le accelerazioni laterali di pilota e passeggero.

Interni Honda Civic Type R 2023 con sedili rossi

Inoltre, davvero spettacolare e romantico rimane il colore rosso scelto per i due sedili sportivi anteriori (dietro il colore è nero), una tinta che fa molto Integra Type R. Quindi, ancora, brava Honda!

Prezzi

Il listino della nuova Civic Type R è molto chiaro, diretto: sono richiesti infatti 54.300 euro che, visti i tempi, potrebbe ben presto salire. salire in fretta. L’allestimento è unico, molto completo (ADAS inclusi), ma se proprio volete personalizzarla magari potete aggiungere le Michelin Cup 2 R (invece delle 4S di primo equipaggiamento) e sicuramente scegliere i colori tra il Championship White della nostra prova, in alternativa al Rallye Red metallizzato, al Racing Blue, al Crystal Black e al Sonic Grey Pearls.

Se invece state già pensando alle concorrenti, nel video-test cito la Megane Trophy R, mentre per la Silhouette chiamo a raccolta la i30N (però Fastback) mentre per le sue prestazioni, in un Time Attack, non sarebbe male vedere anche la MINI John Cooper Works GP. Se poi ne volete aggiungere altre, fatelo nei commenti: Buona Visione!