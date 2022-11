Salire a bordo di un mezzo da 1.000 CV è sempre un'esperienza ma chi avrebbe mai immaginato di poterla vivere su un Ford Transit? Esatto, uno dei furgoni più diffusi in assoluto sulle nostre strade. Il mostro protagonista del video (che trovate qui sopra in copertina) si chiama "Supervan", è completamente elettrico e scatta da 0 a 100 km/h in 1,8 secondi, più rapidamente di una Bugatti Chiron in piena accelerazione.

La scheda tecnica è da brividi: 2.000 CV e 1.800 Nm di coppia massima per uno straordinario rapporto peso-potenza di 1 kg/CV. L'accelerazione è da occhi fuori dalle orbite, fidatevi, così come l'impatto estetico che rende il Supervan più simile a un'auto da GT piuttosto che a una stradale. Per vederlo siamo stati a Lommel, in Belgio, il centro di sviluppo europeo di Ford.

Che cosa c'è sotto?

Quattro motori elettrici disposti uno per ogni ruota erogano 2.000 CV e 1.800 Nm di coppia e sono alimentati da una batteria agli ioni di litio raffreddata a liquido da 900V di tensione e una capacità di 50 kWh, più piccola quindi di quella utilizzata sulla Mustang Mach-E stradale. Sull'asse anteriore c'è un riduttore monomarcia, due su quello posteriore con qui anche un differenziale elettronico specifico. Il telaio è tubolare e i pannelli della carrozzeria completamente in fibra di carbonio per tenere basso il peso che, in effetti, per un mezzo così grosso non è niente male dato che tocca appena i 2.000 kg complessivi.

Lo studio aerodinamico è stato completato in galleria del vento e la cella di sicurezza è omologata FIA. Come vedete dalle immagini, il Supervan va fortissimo: riesce a raggiungere i 320 km/h di velocità massima e, in configurazione da gara, ha un'autonomia di circa 35 km. Sembrano pochi ma questa scelta è voluta dato che in Ford hanno deciso di non esagerare con la batteria per contenere il peso.

L'idea è stata di Ford

Il Transit Supervan è una-off, un esemplare unico che si è fatto vedere per la prima volta in azione al Goodwood Festival of Speed nella risalita della famosa collina. Nasce da un’idea folle di Ford che un bel giorno ha bussato alla porta dei ragazzi di Stard - piccola scuderia austriaca - che già stavano lavorando sulla Fiesta da rallycross 100% elettrica. Come potete immaginare, la scintilla è scoccata in un attimo e nessuno ha pensato due volte a cogliere l’occasione di tirar fuori finalmente qualcosa di nuovo.