La seconda "auto" più venduta di sempre è passata all'elettrico. O meglio, per la prima volta debutta nel listino del pick-up Ford F-150 una versione elettrica che va ad affiancare le classiche benzina e gasolio che, per oltre cinquant'anni, hanno spinto i 40,1 milioni di Ford F venduti USA e nel mondo. Si chiama "Lightning", fulmine, e si basa sull'F-150 MY2023 differenziandosi però per alcuni dettagli estetici sia fuori sia dentro.

Arriva sul mercato (statunitense) in configurazione a doppia cabina e con due diversi tagli di motori e batterie. L'abbiamo provato per qualche chilometro nel Centro di Sviluppo Ford di Lommel, in Belgio: ecco come va.

Esagerato in tutto

A guardarlo così, per la prima volta dal vivo, vengono in mente tanti aggettivi per descrivere questo pick-up, tutti sinonimi di "gigantesco". Partiamo proprio dalle dimensioni, che sono XL anche rispetto ai SUV europei più grandi a maggior ragione considerando che l'F-150 Lightning è disponibile, almeno per il momento, solo nella configurazione a doppia cabina, cioè con i sedili posteriori e le due porte extra. Con questo schema, la lunghezza supera i 5 metri e 90, la larghezza va oltre i 2 - specchietti esclusi - mentre l’altezza tocca il metro e 98. Il passo? Di quasi 3 metri e 70.

Ma veniamo alla guida vera e propria, con il nostro F-150 che, sotto pelle, nasconde la configurazione top di gamma con batteria più grande da 131 kWh, motore da 588 CV e circa 500 km di autonomia dichiarati. Avendo letto la scheda tecnica, stupisce come nonostante i 2.900 kg di peso in ordine di marcia (a cui possono esserne aggiunti 900 nel cassone e altri 4.500 da trainare) questo Ford viaggi straordinariamente bene, quasi noncurante della sua massa.

Basta un filo di gas per muoversi nel silenzio più totale e anche l'isolamento aerodinamico è meglio del previsto, con 1.050 Nm di coppia a tirare un calcio alla schiena appena si preme a fondo il pedale destro. Rollio e beccheggio ci sono, sì, ma non sono esagerati, con l'F-150 che sfrutta questi trasferimenti di carico per avere un buon appoggio in curva. Buono il feedback del pedale del freno mentre allo sterzo si deve fare l'abitudine considerando che è molto demoltiplicato.

Per saperne di più e scoprire l'auto nel dettaglio da fuori, dentro e anche per vederla in azione cliccate sul video qui sopra, oppure qui per dare un'occhiata al test più approfondito dei nostri colleghi di Motor1.com USA che hanno messo alla prova l'F-150 non solo su strada, ma anche in off-road e in configurazione da traino.

Quanto costa?

Per quando riguarda i prezzi, se abitate negli USA e desiderate un F-150, potete portarvene uno a casa a partire da circa 52mila dollari (51mila euro considerando il cambio attuale), 20mila in più rispetto all’F-150 endotermico. Occhio però all'allestimento e alla dotazione dato che se ci si fa prendere la mano è un attimo raggiungere (e superare) i 100mila dollari. Arriverà in Europa, sui mercati del Nord, in pochissimi esemplari grazie a importatori esterni.