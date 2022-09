Ogni volta che viene presentata una nuova generazione di Mustang, per Ford si tratta di un evento importantissimo, capace di catalizzare le attenzioni di tutto il mondo. Dunque la Casa americana rilascia decine e decine di materiali informativi, dalle foto ai video, ma anche le immagini dei bozzetti di stile che mostrano le fasi di creazione dell’auto.

Tra questi sketch, un giornalista di Carscoops ha individuato quella che è, senza dubbio, una Mustang a quattro porte. Che la famiglia della pony car più famosa del pianeta si stia per allargare?

Un progetto in considerazione

Riguardo l’arrivo di una versione coupé a quattro porte della nuova Ford Mustang, la Casa non si è mai espressa. È certo però che, visti i bozzetti rilasciati che portano la firma di Christopher Stevens, Senior Exterior Designer, il progetto è stato perlomeno preso concretamente in considerazione e in via ufficiale.

Ciò non significa che la Mustang a quattro porte arrivi davvero, ovviamente. Del resto, il disegno è affiancato da altri sketch che raffigurano versioni alternative per la settima generazione della sportiva che poi non sono hanno passato la fase finale di selezione per l’avvio alla produzione. Potrebbe, in sostanza, essere una rassegna di opzioni scartate.

Esiste già una Mustang a cinque porte

D’altro canto, l’allargamento della famiglia non sarebbe niente di insolito: Ford l’ha già fatto, e per giunta con un SUV elettrico, la Mach-E. Sicuramente, visto il disappunto di tanti puristi quando lo sport utility è stato presentato, una versione coupé a quattro porte riceverebbe un benvenuto più caloroso.

Ford Mustang Mach-E

Il prestigio e la nomea che il brand Mustang può vantare in tutto il mondo potrebbe dunque continuare a essere applicato ad altre varianti di carrozzeria al fine di aumentare le vendite, andando a conquistare coloro che amano le sportive ma non intendono rinunciare alla praticità. Niente di nuovo, del resto: basti pensare a quanto fatto da Audi con A5 e A7 Sportback, BMW con Serie 4 e Serie 8 Gran Coupé e Mercedes con CLA e CLS.