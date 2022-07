Con una regolamentazione più complessa ormai dietro l'angolo e l'elettrificazione del settore in fase di decollo, i produttori di automobili sono tenuti a prendere decisioni molto difficili per i prossimi anni. Hanno infatti bisogno di decidere se mantenere i loro modelli attuali o abbandonarne alcuni per concentrarsi su auto elettriche più efficienti.

Questa è probabilmente la situazione di Ford Europe per quanto riguarda il futuro della Fiesta, il suo modello "super venduto" per anni. Quest'auto è presente sul mercato da oltre 40 anni ed è diventata uno dei riferimenti delle piccole auto in Europa e in altre regioni dove è stata prodotta o esportata. In totale, Ford ha venduto più di 16 milioni di unità della Fiesta.

Far fiesta con la Fiesta

La Fiesta si è evoluta negli anni in generazioni più attraenti e competitive ed è stata in grado di sopravvivere alla grande crisi e persino di vendere di più rispetto a forti concorrenti come la Volkswagen Polo, la Renault Clio o la Fiat Punto. Quando il mercato automobilistico europeo ha perso terreno, nel 2011-2013, per molte delle vetture di segmento B è stata deciso lo stop alla produzione. È stato il caso della Fiat Punto, leader di lunga data che non ha mai ottenuto una quarta generazione a causa della contrazione delle vendite del segmento B in Europa.

Quindi, è possibile che la Fiesta possa avere lo stesso destino della 'defunta' Fiat Punto? Ebbene, le prospettive per il segmento B in Europa sono piuttosto negative. Negli ultimi otto anni, infatti, ha perso più di 5 punti di quota di mercato e non sembra fermarsi. La ragione principale risiede nell'arrivo e nella popolarità dei piccoli SUV, e la stessa Ford non è esente da questa tendenza.

Nel 2014, la Ford ha introdotto l'EcoSport in Europa e, anche se inizialmente non ha raggiunto gli obiettivi di vendita, è riuscita a riposizionare questo B-SUV e guadagnare una discreta parte di questo segmento. Nel 2017, l'EcoSport ha registrato 63.000 unità immatricolate in Europa contro le 255.000 unità della Fiesta. Un anno dopo, la Ford ha venduto 113.000 unità del SUV e 271.000 unità della due volumi. Nel 2019, c'erano 229.000 Fiesta e 123.000 Ecosport, e il marchio aveva introdotto un altro B-SUV, la Puma.

Nel 2020, la pandemia e la Puma hanno intaccato la popolarità della Fiesta. Il suo volume è sceso del 32% a sole 156.000 unità. L'anno scorso, c'erano 82.000 unità registrate della due volumi e 134.000 unità della Puma. La quota di segmento della prima è scesa dal 6,8% nel 2020 al 3,9% nel 2021, mentre la percentuale del crossover di è aumentata dal 6,4% al 6,6%.

Una bagarre in famiglia?

Oggi la Fiesta gioca un ruolo minore all'interno del segmento B. Secondo JATO, nel primo semestre di quest'anno le sue immatricolazioni hanno continuato a scendere (-49%), anche più del segmento totale (-19%). A giugno, la Fiesta, una vettura che è stata nella top 10 europea per molti anni, è stata superata da altre nove concorrenti e ha occupato la 58esima posizione nella classifica generale.

L'attuale Fiesta è in circolazione dall'inizio del 2017. È quindi vecchia di 5 anni e perciò si prevede che sopravviverà per altri due o tre anni. Tuttavia, non è chiaro se Ford manterrà in produzione questa vettura iconica come una tradizionale piccola berlina o no. Probabilmente potrebbe dare la priorità a una versione crossover elettrificata e riposizionare il modello per utilizzare il boom dei SUV.

Qualunque sia la decisione della Casa con l'Ovale blu, la verità è che il segmento B europeo dovrebbe vivere tempi ancora più difficili nei prossimi anni. La normativa sta rendendo le vetture più costose da produrre in un momento in cui i consumatori vogliono solo i SUV. Proprio mentre i produttori cinesi si stanno preparando a portare le loro auto più competitive sui mercati globali.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.