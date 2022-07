La Jeep Wrangler avrà presto concorrenza anche in Europa. La Ford Bronco verrà importata ufficialmente dalla Casa nel Vecchio Continente a fine 2023, a distanza di tre anni dal lancio negli Stati Uniti, dove l’iconico fuoristrada ha raccolto numeri importanti in termini di consensi e vendite.

Ma ci sono dei (grandi) “ma”. Esclusivamente proposta nella variante a 4 porte, la Bronco sbarcherà solo in “alcuni mercati con guida a sinistra” e sarà in tiratura limitata. Al momento quindi non sappiamo ancora se il fuoristrada sarà disponibile anche in Italia attraverso le concessionarie ufficiali.

Dotazione da vero fuoristrada

Interpretando il comunicato ufficiale di Ford Europe, la dotazione della Bronco “europea” sarà identica a quella della versione americana. Il fuoristrada conserverà tutto il suo spirito offroad comunicato attraverso i grandi passaruota, i paraurti sporgenti, la ruota di scorta posteriore e tante soluzioni tecnologiche e meccaniche per affrontare al meglio i viaggi lontano dall’asfalto.

La Ford Bronco, infatti, manterrà la sua struttura con telaio a longheroni, la trazione integrale, le sette modalità di guida del sistema delle modalità di guida G.O.A.T. (“Goes Over Any Type of Terrain) Management System e le sospensioni HOSS (High-Performance Off-Road Stability Suspension).

Nell’equipaggiamento si troveranno anche il Trail Control (una sorta di “cruise control” per il fuoristrada attivo fino a 31 km/h), il Trail Turn Assist (che riduce il raggio di sterzata del 40%) e il Trail One Pedal Drive (che permette di accelerare e frenare a bassa velocità usando solo il pedale dell’acceleratore).

Alleato per le avventure

Esattamente come la rivale Jeep Wrangler anche la Bronco avrà il tetto e le portiere rimuovibili, per viaggiare ancora di più a contatto con la natura o - se le condizioni lo richiedono - ridurre ulteriormente il peso. E non mancheranno i vari accessori ufficiali per personalizzare il proprio esemplare.

Avventura sì, ma senza dimenticare la tecnologia: in abitacolo sono presenti infatti strumentazione parzialmente digitale da 8” e il sistema di infotainment Sync 4 con monitor touch da 12”. A seconda degli allestimenti la dotazione si potrà integrare anche con le telecamere a 360°, l’impianto audio B&O Premium Sound System e tanto altro ancora. Inoltre, i tappetini di gomma e tappi di scolo presenti sul fondo permetteranno di pulire gli interni senza problemi dopo una giornata di escursioni e avventure.

Le ipotesi per motori e prezzi

Nel comunicato ufficiale non si fa cenno a motorizzazioni e prezzi. Oltreoceano la Ford Bronco è venduta in sei allestimenti (Base, Big Bend, Black Diamond, Outer Banks, Badlands e Wildtrak) nelle varianti a benzina 2.3 turbo 4 cilindri da 304 CV e 441 Nm e 2.7 biturbo 6 cilindri da 335 CV e 563 Nm, le quali possono essere abbinate ad un cambio manuale a 7 marce o ad un automatico a 10 rapporti.

Da pochi mesi è disponibile anche l’estrema Raptor da 400 CV, ma visti consumi, emissioni e dimensioni esagerate (è più largo di 25 cm di una Bronco “normale”) non crediamo che la vedremo in Europa.

I prezzi negli Stati Uniti partono da 30.800 dollari (circa 28.000 euro), ma pensiamo che dazi e costi d’importazione possano spingere in alto in listino europeo, almeno intorno a 65-70.000 euro (poco meno dei 77.000 euro della Jeep Wrangler che, però, è proposta solo come ibrida plug-in).

Attualmente l’unico modo per guidare una Bronco in Italia è rivolgersi alle aziende d’importazione parallela, come Fioravanti Motors, importatrice sia del Bronco "selvaggio" sia della versione Sport.

In questo caso, però, è necessario fare i conti con l’assenza di un vero listino ufficiale e di prezzi suscettibili a continue variazioni in virtù del cambio valuta e della disponibilità di esemplari nel mercato nordamericano (alle prese anch’esso con la crisi dei chip).

