A poche ore di distanza dall’annuncio ufficiale dell’addio della Ford Fiesta, l’Ovale Blu ha confermato che anche le monovolume S-Max e Galaxy lasceranno i listini nel corso del 2023.

Nello specifico, i due modelli abbandoneranno il mercato europeo dalla prossima primavera, con la Casa che concentrerà i suoi sforzi sui SUV e sulle prossime elettriche.

La crisi delle monovolume

L’addio di S-Max e Galaxy era nell’aria da tempo. Il segmento delle monvolume è in costante sofferenza da anni, con un mercato che è sempre più orientato ai SUV e ai crossover.

Dal 1996 sono state vendute oltre 820.000 Galaxy nel Vecchio Continente, mentre dal 2006 sono state immatricolate circa 570.000 S-Max. Ma per avere una panoramica più chiara, basta guardare i dati del 2021, con Ford che ha ricevuto solo 4.700 ordini per la Galaxy e 7.400 per la S-Max.

Ford Galaxy Hybrid Ford S-Max Hybrid

Numeri in picchiata che devono aver convinto il management del marchio a ritirare dal mercato due dei modelli più spaziosi della sua gamma. Il brand stesso ha sottolineato che gli ordini sono già stati chiusi da qualche settimana e che l’impianto di Valencia, in Spagna, produrrà solo gli esemplari già richiesti. Dopodiché sarà addio definitivo.

La gamma si restringe (per far spazio alle EV)

Come detto, si tratta di un altro abbandono illustre nella famiglia Ford dopo quello della Fiesta (a cui la Casa ha dedicato uno speciale video) e della Mondeo.

Chi desidera una Ford per tutta la famiglia, quindi, deve per forza orientarsi sulla Kuga, sulla Focus Wagon (lunga fino a 4,69 metri nella versione rialzata Active), sull’elettrica Mustang Mach-E o sull’enorme Explorer. Senza dimenticare le multispazio Tourneo e Grand Tourneo Connect.

Quali saranno i prossimi passi di Ford? All-in sull’elettrico, con tre modelli EV che saranno lanciati entro il 2024. Tra questi ci sarà anche la Puma elettrica, la quale viene mostrata velocemente all'interno dello stesso video.