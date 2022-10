Il restyling della Ford Kuga è in arrivo e le varie foto spia pubblicate negli scorsi mesi hanno permesso di dare uno sguardo agli interni, per capire come cambierà il SUV compatto dell'Ovale Blu. Oggi a fornire maggiori informazioni ci pensa il debutto della Escape, vale a dire la versione per il mercato statunitense della "nostra" Kuga.

Cambiamenti importanti sia fuori sia dentro che, come sempre più spesso accade, si concentrano in special modo su tecnologia e motorizzazioni, con l'elettrificazione a farla da padrona. Niente versione 100% elettrica, almeno per ora, anche se sappiamo come in quel di Detroit stiano lavorando a fondo per un futuro fatto solo di versioni a batteria.

Più aggressiva e tecnologica

Per quanto riguarda la carrozzeria le novità della Ford Kuga (pardon, Ford Escape) riguardano principalmente l'anteriore completamente ridisegnato, con nuova mascherina più larga e sottile e nuove luci LED unite da una sottile striscia luminosa che attraversa tutto il frontale. Al posteriore i cambiamenti sono meno marcati e riguardano il disegno del paraurti e dei gruppi ottici, con disegno a "U" rovesciata.

Ancora più evidenti le novità in abitacolo, dominato dal monitor centrale da 13,2" per il sistema di infotainment Sync 4, affiancato dalla strumentazione digitale da 12,3". Un upgrade tecnologico importante che riguarda anche il software, con piena connettività, aggiornamenti OTA (over the air), l'assistente vocale Alexa e la compatibilità - anche wireless - con Android Auto e Apple CarPlay.

A seconda dell'allestimento poi si possono avere differenti sistemi di assistenza alla guida fino ad arrivare al Livello 2, con cruise control adattivo e predittivo, mantenitore attivo della corsia, telecamere a 360° e tanto altro. In più è disponibile il Co-Pilot 360 che integra il sistema Intersection Assist 2.0, in grado di diminuire i rischi di collisione con pedoni e auto durante una svolta.

I motori

Tra le novità Ford più attese del 2023 la Kuga dovrebbe riprendere buona parte della gamma motori della Escape, composta dal 1.5 EcoBoost da 180 CV con trazione anteriore o integrale, dal 2.5 full hybrid da 190 CV o dal nuovo 2.0 EcoBoost da 250 CV e trazione integrale di serie.

Ci sarà anche la versione ibrida plug-in da 210 CV composta da un 2.5 benzina ciclo Atkinson accoppiato a un cambio automatico CVT e alla trazione anteriore. Non ci sono dati relativi alla batteria ma la Casa dichiara una percorrenza in modalità 100% elettrica di 37 miglia (poco meno di 60 km) calcolate secondo lo standard EPA, la controparte statunitense del WLTP.