Per Ford il 2023 sarà un anno contrassegnato da un numero non particolarmente alto di novità, da una parte perché la Casa dell'Ovale Blu, impegnata come tutte in una transizione elettrica complessa, negli ultimi mesi ha spinto molto sul settore dei veicoli commerciali, dall'altra perché la sua gamma è, a ben guardare, già piuttosto completa in fatto di SUV e crossover, che hanno gradualmente sostituito molti altri modelli medi e superiori.

Non a caso, la principale voce per il 2023 al momento è l'unico punto ancora "in sospeso" dell'elenco 2022, ossia l'aggiornamento di Kuga, mentre a fine anno arriveranno le novità "americane", vale a dire la rinnovata Mustang e Bronco che sbarca finalmente in Europa.

Ecco le novità Ford del 2023

Ford Kuga Restyling

Voci di qualche tempo fa volevano il restyling della Ford Kuga pronto al debutto nel corso del 2022, ma di annunci ufficiali non ne sono ancora stati fatti ed è quindi molto probabile che la versione rinnovata del SUV compatto sarà una delle novità attese per il 2023.

Ford Kuga restyling, le foto spia senza veli Ford Kuga restyling, il posteriore

Nel frattempo gli avvistamenti dei muletti in prova si sono moltiplicati, specialmente oltreoceano, dove il modello è venduto con il nome di Escape, arrivando a mostrarci addirittura il restyling senza veli con novità concentrate su fari e mascherina sulla falsariga di Focus e Fiesta. Nulla è ancora trapelato sui motori, inclusa la presenza o meno dei diesel che altri modelli hanno confermato anche dopo il facelift.

Nome Ford Kuga Carrozzeria SUV compatto Motori benzina anche hybrid e plug-in hybrid, diesel anche mild hybrid (da confermare) Data di arrivo Primavera 2023 Prezzi -

Ford SUV elettrico

Anche questo è un nodo rimasto aperto dallo scorso anno: parliamo del modello che secondo le voci dovrebbe prendere il posto della Mondeo, già uscita di listino. Al momento quindi la gamma delle medie di Ford in Italia è rappresentata dalla Mustang Mach-E, ma nel 2023 dovrebbe un nuovo modello che potrebbe riprendere forme e contenuti della Evos, presentata nel 2021 al Salone di Shanghai.

In Europa però, visto il successo della Mach-E l'orientamento potrebbe essere quello di dotarla unicamente di powertrain elettrici, come elettrici saranno i due modelli attualmente in fase di sviluppo.

Nome da confermare Carrozzeria SUV di taglia media Motori elettrici e (forse) ibridi Data di arrivo Metò 2023 (presunta) Prezzi -

Ford Mustang 2023

Di lei, svelata poche settimane fa, si sa già più o men otutto, tranne la data effettiva di arrivo che non è prossima: la nuova generazione della Ford Mustang, la terza della fase "moderna" iniziata nel 2005, conferma ed evolve l'impostazione e le caratteristiche della precedente, inclusi i motori che saranno ancora a benzina a quattro e otto cilindri, più potenti che mai e con trazione rigorosamente posteriore.

Ford Mustang (2023)

La Casa ha infatti spazzato via tutti i rumors su ibridi e integrali ,anche se questa sarà con tutta probabilità l'ultima Mustang classica prima che anche questo mito si converta all'elettrico puro. Presentata come Mustang 2023, dovrebbe però arrivare direttamente con il MY 2024, visto che anche negli States il lancio è previsto soltanto nella seconda metà del prossimo anno mentre la data di quello europeo ad oggi non è ancora definita.

Nome Ford Mustang Carrozzeria Coupé e Convertible Motori benzina Data di arrivo Fine 2023 (da confermare) Prezzi da definire

Ford Bronco

Qui la notizia è ormai diventata ufficiale, tanto che il 4x4 americano compare già tra le novità in arrivo del 2023 accanto alla Mustang sulla pagina ufficiale di Ford Italia. Per chi non lo conoscesse, Bronco è un 4x4 "duro e puro" costruito sul o stesso telaio usato per il nuovo Ford Ranger. Stile e nome sono ripresi da una dinastia di modelli di successo venduti in Nordamerica tra gli Anni '60 e '90.

Ford Bronco

Bronco è sostanzialmente la risposta Ford alla Jeep Wrangler: forme spigolose, elevata attitudine al fuoristrada, porte smontabili, versioni a passo lungo e corto. Stando alle immagini e alle pochissime informazioni ad oggi disponibili sul sito, in Italia arriverà soltanto a passo lungo e con una dotazione aggiornata che includerà il sistema infotainment Sync 4, ma non è specificato con quali motorizzazioni.