Alla presentazione della Ford Mustang Mach-E (era novembre 2019, sembra una vita fa) in molti avevano storto il naso: il glorioso nome "Mustang" appiccicato a un SUV, per di più elettrico. Sacrilegio. Eppure il SUV emissioni zero dell'Ovale Blu ha conquistato il mercato, superando in pochissimi mesi la produzione della Mustang con cilindri e pistoni. O tempora o mores, diranno quelli studiati, ma la scalata della Mustang che non fa rumore sembra ormai inarrestabile.

Un altro elemento che sottolinea il suo successo viene dal mercato europeo e dai numeri raccolti da gennaio a settembre: nel Vecchio Continente la Mustang Mach-E ha venduto 15.602 unità, circa il 50% in più rispetto alla Ford Mondeo ferma, a 10.427. Un sorpasso storico che se da una parte si può spiegare con l'ormai anzianità della berlina, dall'altra sottolinea ancora una volta come l'elettrico non sia più un semplice "caso" destinato a una ristretta nicchia di automobilisti.

Al momento giusto

Una sfida impari quella tra Mach-E e Mondeo: i SUV sono ormai lanciati come treni alla conquista di ogni fascia di mercato e ormai chiunque ha rinunciato anche solo a provare a immaginare quando si potrà arrestare la loro corsa. Forse solo la guida autonoma potrebbe cambiare i gusti degli automobilisti (che allora diventeranno semplici passeggeri come gli altri), per ora la guida alta vince su tutto. E parlando del SUV elettrico dell'Ovale Blu la sua rincorsa è solo iniziata, e prende sempre più velocità con l'avvio dei lavori nella fabbrica cinese di Chongqing.

Ford Mustang Mach-e GT Ford Mondeo station wagon

A pesare sulle spalle della media americana ci sono anche gli anni e il restyling del 2019 non beneficia delle ultime novità tecnologiche di Ford, infotainment Sync 4 su tutti. E poi la carrozzeria: che si tratti di berlina o di station wagon ormai il destino è segnato. E proprio per questo la Ford Mondeo è pronta per salutare, a un soffio dai 30 anni di servizio (la prima generazione è datata 2003), con l'addio già programmato per il 2022. A rimpiazzarla non ci sarà una "semplice" nuova generazione.

Tutta diversa

Al posto della Ford Mondeo infatti arriverà, guarda caso, un crossover le cui forme sono state anticipate dalla Ford Evos vista allo scorso Salone di Shanghai. Un modello di profonda rottura col passato: dal nome diverso alla carrozzeria con andamento da coupé e assetto rialzato. Con un frontale che ricorda da vicino proprio quello della Mustang Mach-E. I powertrain dovrebbero essere ibridi plug-in, lasciando (per ora) al SUV il compito di procedere a emissioni zero.

Ford Evos

Se l'erede della Mondeo arriverà o meno in Europa non è ancora chiaro: rumors di qualche mese fa negavano la possibilità, ma di notizie ufficiali ancora non ce ne sono. Di certo un modello del genere potrebbe fare gola al mercato del Vecchio Continente e non cannibalezzerebbe altri SUV marchiati Ford, cosa che invece sta in parte avvenendo con la Ecosport che nonostante le vendite nettamente superiori a quelle della Mondeo, vive ormai all'ombra della bestseller Puma.