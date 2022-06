Si avvicina a grandi passi il debutto della Ford Kuga restyling. L’aggiornamento della terza generazione del SUV americano potrebbe essere presentato dopo l’estate, ma grazie ad alcune nuove foto spia possiamo già farci un’idea del design.

La Kuga è stata ripresa senza camuffature durante una delle ultime sessioni di test prima del lancio, mostrandosi nella sua forma definitiva.

Il nuovo family feeling

Per essere precisi, quella nelle foto è una Ford Escape, la versione nordamericana del modello che in Europa è conosciuta come Kuga. Da sempre, però, le due auto condividono praticamente ogni aspetto della carrozzeria e degli interni, al di là dei badge differenti presenti sul portellone.

Il frontale della Kuga richiama il design visto sui restyling di Fiesta e Focus, con la calandra di forma esagonale e il logo Ford posizionato centralmente. A unire i nuovi fari a LED è un’inedita barra LED ispirata lontanamente all’F-150 Lightning, il pick-up elettrico venduto solo in Nord America.

Ford ha rivisto anche il resto del paraurti cambiando la disposizione dei fendinebbia e aggiungendo un nuovo inserto nella parte inferiore.

Meno evidenti i cambiamenti al posteriore dove si nota solo la nuova grafica dei fari LED.

Insieme a queste novità sono attese anche nuove verniciature e nuovi cerchi in lega, mentre l’abitacolo dovrebbe conservare buona parte delle sue caratteristiche e la strumentazione tecnologica.

Motori ibridi confermati

Dato che si tratterà di un restyling, è difficile attendersi grandi cambiamenti nella gamma di motorizzazioni. Esclusa la possibilità di una versione 100% elettrica, la Ford continuerà ad essere offerta nelle varianti full hybrid e ibrida plug-in a benzina (forse con qualche cavallo in più), mentre non sappiamo se il 1.5 diesel verrà mantenuto in listino.

Nel recente restyling della Focus, la Casa ha confermato l’unità 1.5 da 120 CV (la stessa della Kuga), ma non è chiaro se il destino sarà identico per il SUV crossover.

Secondo gli ultimi rumors, la Kuga restyling dovrebbe essere svelata a settembre, mentre la produzione potrebbe iniziare a novembre, con un arrivo nelle concessionarie entro fine anno o nei primi mesi del 2023.