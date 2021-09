La Ford Fiesta attualmente a listino è quella di settima generazione, lanciata nel 2017 e pronta ad accogliere in concessionaria la versione restyling già da inizio 2022. La Fiesta ristilizzata prodotta a Colonia (Germania) aggiorna il look e l'offerta di dotazioni e motorizzazioni con ritocchi leggeri che vogliamo in questo articolo vedere più da vicino.

Ecco perché mettiamo fianco a fianco la Ford Fiesta restyling 2022 e il modello attuale, per andare a focalizzare l'attenzione sul lavoro di rinnovamento stilistico portato avanti dai designer Ford. Insomma, andiamo a vedere nel dettaglio cosa c'è di nuovo nella Fiesta restyling.

Dettagli di stile aggiornati

Partiamo come da tradizione dal frontale, parte che anche sulla Ford Fiesta restyling è stata oggetto di diverse modifiche. Nella versione aggiornata troviamo infatti un nuovo paraurti in cui spicca la griglia rialzata e maggiorata che contiene ora il logo Ford,nell'ovale blu oltre a un nuovo cofano motore che traccia una forma allungata per i fari a LED.

Anche la parte inferiore del frontale è stata ridisegnata per alloggiare prese d'aria diverse contornate da inedite finiture nere e cromate. Sulle versioni top di gamma sono disponibili anche i fari a LED Matrix adattivi con abbaglianti anti-riverbero.

Facendo scorrere lo sguardo sulla fiancata si possono notare cerchi in lega di nuovo disegno fino a 18 pollici di diametro, oltre a un paio di colori nuovi come il Boundless Blue e il Beautiful Berry. In coda le modifiche sono meno marcate e si limitano in pratica a una bordatura nera dei gruppi ottici, anche quelli a LED.

Strumentazione digitale

Nella piccola serie di cambiamenti si possono notare all'interno di Ford Fiesta restyling, la più evidente è quella che riguarda il quadro strumenti, ora costituito da un display digitale TFT da 12,3" che prende il posto della precedente strumentazione analogica. I colori e le grafiche cambiano a seconda della modalità di guida scelta.

Un'altra dotazione presente per la prima volta su Ford Fiesta restyling è un ausilio alla guida che si spera di non dover utilizzare mai, ma che può risultare molto utile. Parliamo della funzione Wrong-Way Alert che attraverso le immagini della telecamera sul parabrezza e i dati del navigatore avvisa con un segnale acustico il guidatore che superi due segnali di divieto d'accesso lungo le rampe e gli svincoli autostradali.

Il listino completo di Ford Fiesta restyling

Qui sotto vi proponiamo invece il listino completo di Ford Fiesta restyling, con i prezzi per gli ordini a partire dall'autunno ormai imminente e le prime consegne fissate per i primi mesi del 2022.

Allestimenti Ford Fiesta restyling Prezzo 1.1 75 CV Plus 5p 17.500 euro 1.1 75 CV Titanium 5p 19.100 euro 1.1 GPL 75 CV Titanium 5p 21.100 euro 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV Titanium 5p 21.600 euro 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV Titanium Automatica 5p 23.350 euro 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV ST-Line 5p 22.600 euro 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV ST-Line Automatica 5p 24.350 euro 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV ST-Line X 5p 24.100 euro 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV ST-Line X Automatica 5p 25.850 euro 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV Active 5p 22.600 euro 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV Active Automatica 5p 24.350 euro 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV Active X 5p 24.100 euro 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV Active X Automatica 5p 25.850 euro 1.5 EcoBoost 200 CV ST 3p 30.250 euro 1.5 EcoBoost 200 CV ST 5p 31.000 euro

Fotogallery: Ford Fiesta restyling (2022)