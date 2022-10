La Jeep Avenger è stata la novità principale al Salone di Parigi 2022, un piccolo SUV che rappresenta per la Casa statunitense la prima volta nel mondo dell'elettrico. Basata su un'evoluzione della piattaforma CMP di origine PSA infatti la Avenger sarà disponibile anche in versione a batteria, affiancata da una mossa dal 1.2 turbo benzina 3 cilindri da 100 CV, riservata però ai mercati italiano e spagnolo.

Lunga 4,08 metri la piccola Jeep elettrica non ha vere concorrenti dirette per quanto riguarda le dimensioni, ma se ci si concentra sull'autonomia della versione elettrica il panorama comprende vari modelli che arrivano anche a 4,3 metri di lunghezza. Discorso molto simile parlando della variante benzina: la Avenger infatti è la più corta (ma non per questo piccola dentro) del lotto le concorrenti si intrecciano con quelle della sorella maggiore Renegade.

Quali sono però le concorrenti? Per le elettriche ci sono le "cugine" DS 3, Opel Mokka e Peugeot 2008, Kia Niro e Hyundai Kona, mentre considerando le endotermiche non ci spingiamo oltre i 4,2 metri, prendendo quindi Citroen C3 Aircross, Ford Ecosport e Puma, Kia Stonic, Hyundai Bayon, Seat Arona, Suzuki Vitara e Toyota Yaris Cross.

Gli esterni

Come detto la Jeep Avenger è la più piccola del lotto con lunghezza di 4,08 metri, per intenderci quanto Renault Zoe o Dacia Sandero. La più vicina in termini di dimensioni è la Ford Ecosport a 4,09 metri. La più grande del lotto è invece la Peugeot 2008 che, basata sulla precedente versione della piattaforma CMP, tocca quota 4,3 metri, a sottolineare la versatilità della meccanica modulare del Gruppo Stellantis.

A livello di stile la Avenger rispetta il DNA del marchio con le 7 feritoie (chiuse sulla variante elettrica) e una carrozzeria non "boxy" ma che mantiene anteriore e posteriore particolarmente verticali, di grande aiuto quando si parla di fuoristrada, con altezza da terra di 20 cm.

DS 3 (2022) Ford EcoSport Active

Un aspetto che caratterizza anche la Ford Ecosport (che nella precedente generazione aveva anche la ruota di scorta appollaiata sul portellone), mentre il resto della concorrenza ha proporzioni meno "nette".

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Jeep Avenger 4,08 n.d. n.d. n.d. Citroen C3 Aircross 4,16 1,76 1,6 2,6 DS 3 4,12 1,79 1,53 2,56 Ford Ecosport 4,09 1,77 1,65 2,52 Ford Puma 4,18 1,81 1,54 2,59 Kia Stonic 4,14 1,76 1,49 2,58 Hyundai Bayon 4,18 1,78 1,5 2,58 Hyundai Kona 4,21 1,8 1,55 2,6 Opel Mokka 4,15 1,79 1,52 2,56 Peugeot 2008 4,3 1,77 1,53 2,61 Seat Arona 4,15 1,78 1,54 2,55 Suzuki Vitara 4,17 1,78 1,6 2,5 Toyota Yaris Cross 4,18 1,77 1,59 2,56 Volkswagen T-Cross 4,11 1,76 1,58 2,55

Gli interni

La piattaforma CMP della Avenger è definita "multienergia", vale a dire che può ospitare sia motorizzazioni termiche sia 100% elettriche. Ottima per quanto riguarda l'offerta commerciale, anche se per questo chi siede dietro deve fare i conti con il tunnel centrale. Situazione che la accomuna a ogni concorrente del lotto: nessuna infatti poggia su una meccanica nativa elettrica e quindi ci sono ingombri tipici dei modelli benzina o diesel.

Per il resto a livello di spazio la piccola Jeep non è di certo l'ultima della classe, anzi. Davanti si sta comodi e anche dietro i cm non mancano, per far stare comodi anche i passeggeri più alti, ai quali è dedicata una presa USB ma non bocchette dell'areazione, assenti anche sul resto della concorrenza. Infine il bagagliaio, vero fiore all'occhiello della Avenger, con 380 litri di capacità.

A livello di tecnologia gli interni della Jeep Avenger non si fanno mancare nulla con strumentazione digitale e monitor touch centrale per il sistema di infotainment, entrambi da 10,25". Diagonali al top, che nessuna delle concorrenti supera.

Modello Bagagliaio Strumentazione digitale Monitor infotainment Jeep Avenger 380 litri 10,25" 10,25" Citroen C3 Aircross 410 litri no 9" DS 3 350 7" 10,3" Ford Ecosport 356 no 8" Ford Puma 456 no 8" Kia Stonic 352 no 8" Hyundai Bayon 411 no 10,25" Hyundai Kona 361 10,25" 10,25" Opel Mokka 350 12,3" 10" Peugeot 2008 434 10" 10" Seat Arona 400 no 9,2" Suzuki Vitara 375 no 7" Toyota Yaris Cross 397 7" 8" Volkswagen T-Cross 455 10,25 9,2"

Ford Puma Kia Stonic

Motori

Ed eccoci arrivati al punto che divide la concorrenza: la Jeep Avenger infatti è disponibile anche con motori a benzina, nel senso che escluse Spagna e Italia - dove le infrastrutture di ricarica ancora languono - mentre nel resto del Globo sarà venduta esclusivamente con motorizzazione elettrica, diventando di fatto il SUV (o crossover, considerando l'assenza per ora della trazione integrale) emissioni zero più piccolo del mercato.

Hyundai Bayon Hyundai Kona electric

Opel Mokka Peugeot 2008

A muoverla ci pensa un elettrico da 115 kW (157 CV) di potenza e 260 Nm di coppia massima, alimentato da un pacco batterie da 54 kWh per un'autonomia di 400 km nel ciclo misto e addirittura fino a 550 km nell'utilizzo urbano, al top tra la concorrenza

Numeri che la rendono una "gemella diversa" della DS 3, fresca di restyling, mentre gli altri modelli Stellantis montano ancora batterie da 50 kWh e motore da 100 kW (136 CV). L'altra elettrica del gruppo è la Hyundai Kona che, come Avenger & co., poggia su una piattaforma in grado di ospitare anche motorizzazioni endotermiche.

Seat Arona Suzuki Vitara

Toyota Yaris Cross Volkswagen T-Cross

Modello Benzina Diesel GPL Metano Mild hybrid Full hybrid PHEV Elettrico Jeep Avenger 1.2 100 CV n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 157 CV Citroen C3 Aircross 1.2 110 CV

1.2 130 CV 1.5 110 CV

1.5 120 CV n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. DS 3 1.2 100 CV

1.2 130 CV 1.5 130 CV n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 157 CV Ford Ecosport 1.0 125 CV n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Ford Puma 1.5 200 CV 1.5 120 CV n.d. n.d. 1.0 125 CV

1.0 155 CV n.d. n.d. n.d. Kia Stonic 1.2 84 CV n.d. 1.2 84 CV n.d. 1.0 100 CV n.d. n.d. n.d. Hyundai Bayon 1.2 84 CV n.d. 1.2 84 CV n.d. 1.0 100 CV n.d. n.d. n.d. Hyundai Kona 1.0 120 CV n.d. n.d. n.d. 1.0 120 CV 1.6 141 CV n.d. 136 CV

204 CV Opel Mokka 1.2 100 CV

1.2 130 CV 1.5 110 CV n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 136 CV Peugeot 2008 1.2 100 CV

1.2 130 CV 1.5 110 CV

1.5 130 CV n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 136 CV Seat Arona 1.0 95 CV

1.0 110 CV

1.5 150 CV n.d. n.d. 1.0 90 CV n.d. n.d. n.d. n.d. Suzuki Vitara n.d. n.d. n.d. n.d. 1.4 129 CV 1.5 114 CV n.d. n.d. Toyota Yaris Cross n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.5 116 CV n.d. n.d. Volkswagen T-Cross 1.0 95 CV

1.0 110 CV

1.5 150 CV n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

La trazione per la Avenger attualmente è solo anteriore anche se in quel di Parigi si è vista la concept a 4 ruote motrici, con un secondo motore accoppiato all'asse posteriore. Soluzione non adottata da nessuna delle concorrenti.

Jeep Avenger elettrica e le concorrenti

Modello Batterie Autonomia Jeep Avenger 54 kWh 400 km DS 3 54 kWh 400 Hyundai Kona 39 kWh

64 kWh 305 km

484 km Opel Mokka 50 kWh 320 Peugeot 2008 50 kWh 345 km

Prezzi

Il prezzo della Jeep Avenger 1st Edition elettrica è di 39.500 euro e l'obiettivo dichiarato della Casa è quello di rimanere sotto i 30.000 euro grazie agli incentivi statali ancora disponibili in Italia. Per quanto riguarda la Avenger turbo benzina si parte invece da 26.900 euro, sempre riferito alla 1st Edition di lancio. Listino in linea con quello della concorrenza.

La Jeep Avenger vista dal vivo