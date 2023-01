Lunghezza: 4.084 mm

Larghezza: 1.720 mm

Altezza: 1.528/1.534 mm

Passo: 2.557/2.562 mm

Bagagliaio: min. 355/380 litri max. n.d.

Jeep Avenger è il primo modello del nuovo corso Jeep: il più piccolo mai prodotto e il primo 100% elettrico. Anche se non sarà solo a batteria: in questa fase di transizione infatti il piccolo SUV verrà venduto anche in una variante a benzina per i mercati italiano e spagnolo, dove la diffusione dell'elettrico fa ancora fatica.

Questo è stato possibile grazie alla flessibilità della piattaforma CMP, alla base della Avenger, la stessa utilizzata da buona parte delle piccole del Gruppo Stellantis, di cui Jeep fa parte, come Peugeot 208 e 2008, Opel Corsa e Mokka, e così via, tutte proposte in versioni classiche ed elettriche. Lo sviluppo ha reso però la Avenger, fresca vincitrice del titolo di "Auto dell'anno 2023", uno dei modelli più interessanti anche per la gestione degli spazi.

Jeep Avenger, le dimensioni

La Jeep Avenger è lunga 4,08 metri (4.084 mm) e larga poco più di 1,70, per l'esattezza 1.720 mm, ben 16 cm più corta e 8 più stretta rispetto alla Renegade, fino a prima la "piccola" della famiglia.

Anche l'altezza è assai minore, con 1,53 metri (1.530 mm) contro 1,66, mentre non si allontana molto nel passo, ossia la distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori, pari a 2.557 mm (2.562 per il modello elettrico per via di differenze nelle sospensioni) contro 2.570 mm. Notevole l'altezza da terra di 200 mm.

Jeep Avenger Jeep Avenger

Jeep Avenger, abitabilità e bagagliaio

Sulla Jeep Avenger i volumi sono per certi versi sorprendenti, anche se le misure non sembrano tali da consentire di viaggiare troppo comodamene in cinque, lo spazio non manca né in lunghezza né in altezza e il divano ha un posto centrale accogliente, con il solo ostacolo del tunnel centrale.

Quanto al bagagliaio, nella versione a benzina offre 380 litri compreso il doppio fondo gestibile tramite un piano rigido regolabile in altezza, mentre nella versione elettrica c'è un po' più di ingombro sul pianale e lo scomparto inferiore perde qualcosa riducendo il totale a 355 litri.

Apprezzabile la disponibilità del portellone elettrico su un'auto di questo segmento, la soglia di carico è però piuttosto alta, da terra, ben 720 mm, e non è noto il volume di carico a divano abbattuto.

Il listino prezzi della Jeep Avenger, come detto, propone un benzina, per l'esattezza un 1,2 turbo da 100 CV ben noto sui modelli "lato PSA" di Stellantis, con cambio manuale. La variante elettrica propone invece l'ultima evoluzione del powertrain delle piccole, con motore da 157 CV e batteria da 54 kWh che promette autonomie comprese tra 400 km nel misto e 550 km in città.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.2 Turbo 100 CV Benzina Anteriore, cambio manuale BEV 156 CV Elettrica Anteriore

Jeep Avenger, le concorrenti con misure simili

Due versioni, due liste di rivali: quella più generosa è giocoforza quella dei modelli a benzina, che raccoglie piccoli SUV e crossover da quattro metri o poco più, piuttosto numerosi sul mercato. Ecco una panoramica

Citroen C3 Aircross: 4,16 metri

4,16 metri DR 3.0: 4, 17 metri

4, 17 metri DS 3 Crossback: 4,12 metri

4,12 metri Evo 3: 4,14 metri

4,14 metri Ford Ecosport: 4,09 metri

4,09 metri Ford Puma: 4,18 metri

4,18 metri Honda Jazz: 4,04 metri

4,04 metri Hyundai Bayon: 4,18 metri

4,18 metri Kia Stonic: 4,14 metri

4,14 metri Opel Mokka: 4,15 metri

4,15 metri Seat Arona: 4,15 metri

4,15 metri Suzuki Vitara: 4,17 metri

4,17 metri Toyota Yaris Cross: 4,18 metri

4,18 metri Volkswagen T-Cross: 4,11 metri

Qui, invece, le concorrenti elettriche della Jeep Avenger