La gamma di Jeep Renegade e Compass si arricchisce con due nuovi allestimenti. Per le versioni ibride plug-in 4xe arriva la versione Upland Cross, mentre per la sola Compass mild hybrid a benzina da 130 CV debutta la variante High Altitude.

Entrambi gli allestimenti puntano su diversi dettagli estetici per distinguere ulteriormente due dei SUV elettrificati più venduti in Italia.

La dotazione

Gli allestimenti Upland Cross e High Altitude si basano sull’allestimento Limited, ma presentano ulteriori dettagli distintivi. Le Upland Cross presentano le finiture MetaKrome color bronzo sulla plancia, sulle bocchette dell’aria condizionata e sugli altoparlanti anteriori. A bordo si trovano anche i sedili esclusivi in tessuto nero con inserti in bronzo e il volante in Techno-pelle.

I dettagli esterni della Jeep Renegade Upland Cross Gli interni della Jeep Renegade Upland Cross

Nella Compass High Altitude, invece, troviamo nuovi dettagli neri e paraurti in tinta carrozzeria, oltre ai cerchi in lega da 19” in nero lucido. Gli interni hanno un look dedicato, con sedili in tessuto e vinile con impunture rosse, che percorrono anche tutta la plancia.

La dotazione di serie comprende fari full LED con abbaglianti automatici, fendinebbia e barre sul tetto. L’infotainment è da 8,4” sulla Renegade e da 10,25” sulla Compass ed entrambi sono compatibili con Android Auto e Apple CarPlay. Tra i sistemi di assistenza alla guida sono inclusi l’avviso anticollisione, il mantenimento di corsia e il cruise control adattivo.

Le Jeep sono disponibili nei colori Alpine White, Black e Colorado Red, a cui si aggiungono le nuove tinte Sting Gray e Shade Blue, tutte abbinabili (tranne il Black) a un tetto bicolore.

Motori e offerta di lancio

Per quanto riguarda le motorizzazioni, ricordiamo che le ibride plug-in sono dotate di una batteria da 11,4 kWh abbinata a un 1.3 turbo a benzina per 240 CV totali e un’autonomia in elettrico di circa 50 km. La Compass e-Hybrid, invece, vede la presenza di un 1.5 da 130 CV e 240 Nm accoppiato a un nuovo cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti.

Jeep Compass e Renegade Upland Cross

Renegade e Compass 4xe sono proposte anche con la formula di finanziamento con rate rispettivamente di 249 euro e 299 euro al mese, entrambe inclusive di Easy Wallbox e due anni di manutenzione ordinaria.

La Compass e-Hybrid, invece, può essere acquistata da 249 euro al mese, anch’essa con due anni di manutenzione inclusa nella rata. Per maggiori informazioni sulle condizioni della promozione, comunque, vi suggeriamo di dare un’occhiata al sito ufficiale Jeep.