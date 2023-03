La Jeep Avenger arriva in concessionaria. Sabato 25 e domenica 26 marzo negli showroom Jeep si potrà conoscere da vicino mentre le prime consegne ormai sono pronte a partire. È da gennaio, infatti, che si può ordinare, sia in versione elettrica che con la motorizzazione 1.2 a benzina da 100 cavalli. La prima è disponibile in rate mensili da 249 euro e la seconda con rate da 199 euro.

Le rate includono due anni di manutenzione programmata presso i centri di assistenza Jeep autorizzati. La manutenzione è parte del programma Jeep Wave, un programma fedeltà premium a cui si accede acquistando un SUV Jeep che comprende anche un customer care dedicato. Di seguito tutti i dettagli dell'offerta valida fino al 31 marzo 2023.

Quanto costa la Jeep Avenger elettrica con finanziamento

La Jeep Avenger elettrica è disponibile in quattro allestimenti: Avenger, Longitude, Altitude e Summit, rispettivamente con prezzi pari a 35.400 euro, 37.900 euro, 39.900 euro e 42.900 euro. Gli incentivi auto 2023, ancora disponibili per le auto elettriche, prevedono fino a un massimo di 5.000 euro di sconto.

Come esempio di finanziamento Jeep propone la Avenger Altitude a 34.900 euro (prezzo comprensivo del contributo statale di 5.000 euro, dove applicabile) con anticipo di 9.860 euro, durata 49 mesi, prima rata a 30 giorni e 48 rate mensili da 249 euro (incluse spese incasso SEPA 3,50 euro a rata).

La rata finale è di 19.455,37 euro per un importo totale del credito pari a 25.731,86 euro (inclusi servizio Identicode 235 euro, Polizza Pneumatici Plus 115,86 euro, Spese istruttoria 325 euro + bolli 16 euro). Gli interessi sono pari a 5.507,51 euro, con un importo totale dovuto (escluso anticipo) di 31.419,37 euro.

Il frontale della Jeep Avenger Com'è fatta dentro la Avenger

Alla scadenza contrattualmente prevista, se si decide di restituire l'auto verrà addebitato un costo di 0,10 euro/km se si è superato il chilometraggio massimo di 60.000 km. TAN fisso 5,95% – TAEG 7,23%.

Quanto costa la Jeep Avenger benzina con finanziamento

Il prezzo della Jeep Avenger 1.2 Turbo 100 CV parte dai 23.300 euro per la Longitude. La Altitude e la Summit costano rispettivamente 25.300 e 28.300 euro. Per il mese di marzo l'esempio di finanziamento suggerito da Jeep riguarda la Avenger Altitude: anticipo 7.340 euro, durata 49 mesi, prima rata a 30 giorni e 48 rate mensili da 199 euro (incluse le spese incasso SEPA 3,50 euro a rata).

La rata finale è di 13.149,26 euro e l'importo totale del credito di 18.651,86 euro (inclusi servizio Identicode 235 euro, Polizza Pneumatici Plus 115,86 euro, Spese istruttoria 325 euro + bolli 16 euro). Interessi pari a 3.881,40 euro e importo totale dovuto (escluso anticipo) di 22.713,26 euro (spese invio rendiconto cartaceo 3 euro per anno).

La Jeep Avenger è costruita sulla piattaforma CMP di Stellantis

In caso di restituzione dell'auto alla scadenza contrattualmente prevista, se è stato superato il chilometraggio massimo di 60.000 km verrà addebitato un costo supero 0,10 euro/km. TAN fisso 5,95% – TAEG 7,71%. Ricordiamo che ogni offerta FCA Bank è soggetta ad approvazione e che maggiori dettagli potete averli in concessionaria o sul sito ufficiale Jeep.

Jeep Avenger, la nostra prova