La Jeep Wranger Rubicon nasce nel 2003. In pochi sanno però che la versione più fuoristradista del 4x4 americano è stata sviluppata da un team di ingegneri indipendenti, a proprie spese, per dimostrare al Brand che ciò che cercavano i clienti della Casa in quel determinato periodo storico era proprio questo: un'auto pronta a tutto.

A distanza di 20 anni, Jeep celebra questa importante iniziativa con due nuove versioni speciali della Wrangler Rubicon. Si chiamano 20th Anniversary Edition e sono basate sulla V8 392 dedicata esclusivamente al mercato americano e sulla più globale ibrida plug-in 4xe. Ecco come sono fatte e perché sono davvero speciali.

Pronte a tutto

Le Jeep Wrangler Rubicon 20th Anniversary Edition sono caratterizzate da un allestimento praticamente top di gamma, arricchito con diversi componenti dedicati all'utilizzo in fuori strada duro e puro.

Oltre alla classica meccanica composta da differenziali bloccabili e marce ridotte, la Casa americana ha deciso di dotare questi due modelli a tiratura limitata con alcuni accessori molto particolari. Per esempio i paraurti dedicati in acciaio per uso gravoso, insieme alle ruote da 37 pollici e all'assetto rialzato dedicato fino a 36 cm.

Jeep Wrangler Rubicon 20th Anniversary Edition, 4xe e 392 Gli interni della Jeep Wrangler Rubicon 20th Anniversary Edition Jeep Wrangler Rubicon 20th Anniversary Edition

Il tutto è stato condito con alcuni accessori importanti per chi va in off-road regolarmente, come per esempio un compressore dell'aria a portata variabile, un verricello anteriore per tirarsi fuori dalle situazioni più complicate e un kit di attrezzi da 83 pezzi.

Lusso integrale

Ma le personalizzazioni per le due versioni speciali della Jeep Wrangler Rubicon non si sono fermate solo all'esterno. In abitacolo i designer della Casa americana hanno provveduto a installare dei nuovi rivestimenti in pelle bicolore per i sedili, insieme a dei nuovi tappetini in gomma dall'elevato grip, anche in inverno.

Gli ordini in America delle due Jeep 20th Anniversary inizieranno nel mese di Febbraio, con prezzi sul mercato statunitense di 69.585 dollari (64.703 euro al cambio attuale) per la 4xe e 90.895 dollari (84.518 euro al cambio attuale) per la V8 392. Le consegne avverranno in primavera ed entrambe non saranno disponibili sul mercato italiano.

Il Kit di attrezzi fornito in dotazione con le due auto

