Dopo oltre 2 milioni di unità vendute in 90 Paesi in tutto il mondo dal 2013, come sappiamo la Captur si è rinnovata nel look e nelle dotazioni e ora si può ordinare con prezzi a partire da 22.550 euro la versione evolution (prime consegne ai clienti all’inizio dell’estate).

La techno sarà invece disponibile a partire da 24.550 euro e la nuova versione esprit Alpine, che si ispira alla Marca Alpine, da 30.150 euro.

Renault Captur 2024, i motori e gli allestimenti

La Renault Captur 2024, come anticipato, offre tre livelli di allestimento: evolution, techno e la nuova versione esprit Alpine. Il frontale della Captur, che ora ha una calandra sfaccettata su cui è apposto il logo Nouvel’R e il cofano più alto e orizzontale, ha una nuova firma luminosa e i gruppi ottici anteriori sono dotati di tecnologia Full LED di serie su tutte le versioni.

All’interno, invece, non c’è più pelle e le sellerie utilizzano tessuti riciclati (in particolare, le sellerie della versione esprit Alpine sono composte per oltre il 26% da materiali riciclati). Il sistema multimediale OpenR Link sul nuovo touchscreen verticale da 10,4” è disponibile su tutte le versioni e anche questa nuova generazione è sempre ampiamente personalizzabile.

La Renault Captur 2024 offre un’ampia scelta di accessori e tinte di carrozzeria: Bianco Nacré, Grigio Cassiopea, Nero Étoilé, Blu Iron e Rosso Passion, oltre al nuovo Grigio Aviation. In opzione, è disponibile la versione bitono, che consente di avere tetto e retrovisori nei seguenti colori a scelta: Grigio Magnete, Nero Étoilé e Grigio Perla, disponibile esclusivamente negli allestimenti evolution e techno.

Versione Motorizzazione Listino evolution TCe 90 22.550 euro evolution TCe 100 GPL 23.350 euro techno TCe 90 24.550 euro techno TCe 100 GPL 25.350 euro techno mild hybrid 160 EDC 27.350 euro techno E-Tech full hybrid 145 29.650 euro esprit Alpine mild hybrid 160 EDC 30.150 euro esprit Alpine E-Tech full hybrid 145 32.450 euro

Sulle versioni evolution e techno, ci sono quattro motorizzazioni: TCe 90, TCe 100 GPL, mild hybrid 160 EDC ed E-Tech full hybrid 145. La versione esprit Alpine è disponibile con le motorizzazioni mild hybrid 160 EDC ed E-Tech full hybrid 145.

La nuova Captur è disponibile con la motorizzazione E-Tech full hybrid da 145 CV da 29.650 euro nella versione techno, mentre la versione Esprit Alpine avrà un prezzo a partire da 32.450 euro.

Renault Captur 2024, vista dal vivo