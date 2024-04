Gli ordini della nuova Audi Q6 e-tron e della sua versione sportiva SQ6 e-tron. Il nuovo grande SUV tedesco a zero emissioni è disponibile in Italia, con diversi powertrain e diversi allestimenti e con prezzi a partire da 79.500 euro, con una ricca dotazione tecnica e tecnologica di serie.

Audi Q6 e SQ6 e-tron quattro, prezzi e allestimenti

Il listino della nuova Audi Q6 e-tron quattro si apre con la versione Business offerta a 79.500 euro con già di serie una ricca dotazione di accessori.

Tra questi non mancano, per esempio, il sistema di infotainment con display panoramico da 14,6 pollici abbinato al virtual cockpit con schermo da 11,9 pollici, i fari full LED anteriori e posteriori, il climatizzatore a tre zone, il volante sportivo a tre razze, i sedili riscaldati, l'Audi Smartphone Interface, per il collegamento del telefono, e l'Audi Phone Box light.

Audi Q6 e-tron (2024), il posteriore

L'allestimento superiore si chiama Business Advanced, è offerto a 83.000 euro e alla dotazione appena citata aggiunge alcuni accessori importanti per il segmento di appartenenza della Q6 e-tron, come per esempio il cruise control adattivo, i sedili anteriori sportivi con supporto lombare a 4 vie, il sistema di park assist con retrocamera, i fari full LED più potenti e i cerchi in lega da 19 pollici (la Business li ha da 18 pollici).

Al top della gamma della Q6 e-tron, infine, si posiziona la versione S-Line Edition offerta a partire da 86.500 euro, che aggiunge all'equipaggiamento della Business Advanced alcuni accessori come il pacchetto estetico S-Line, il fari full LED con tecnologia Matrix, i sedili anteriori con funzione di memoria, l'assetto sportivo e i fari con firma luminosa LED personalizzabile.

Audi Q6 e-tron (2024)

Salendo ancora con prezzi e dotazioni passiamo alla più sportiva SQ6 e-tron quattro. Offerta in versione d'accesso a 97.200 euro, aggiunge agli equipaggiamenti della Q6 e-tron Business Advanced un powertrain più potente da ben 517 CV e il pacchetto estetico sportivo dedicato (diverso da quello proposto per la S-Line Edition).

All'estremo vertice della gamma, infine, troviamo la SQ6 e-tron quattro Sport Attitude, che alla dotazione appena elencata aggiunge, per 104.200 euro, alcuni elementi che abbiamo avuto modo di vedere durante la presentazione statica (di cui trovate il video a fondo pagina) presenti anche sulla versione S-Line Edition della Q6 e-tron quattro standard.

Tra questi, per esempio, lo schermo secondario posizionato sul cruscotto davanti al passeggero, i fari Matrix LED, i fanali posteriori OLED con grafica personalizzabile e il sistema di guida autonoma di livello 2.

Audi SQ6 e-tron quattro

Audi Q6 e SQ6 e-tron quattro, i prezzi

Allestimento Motore Autonomia (WLTP) Prezzo Audi Q6 e-tron quattro Business 2 motori, 387 CV (285 kW) 625 km 79.500 euro Audi Q6 e-tron quattro Business Advanced 2 motori, 387 CV (285 kW) 625 km 83.000 euro Audi Q6 e-tron quattro S-Line Edition 2 motori, 387 CV (285 kW) 625 km 86.500 euro Audi SQ6 e-tron quattro 2 motori, 517 CV (380 kW) 585 km 97.200 euro Audi SQ6 e-tron quattro Sport Attitude 2 motori, 517 CV (380 kW) 585 km 104.200 euro

L'Audi Q6 e-tron vista dal vivo