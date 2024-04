Dal 2026 Audi venderà solo auto elettriche. La Casa di Ingolstadt ha confermato di recente il suo impegno per l'elettrificazione della gamma e ciò significa che nei prossimi anni vedremo una serie di rivoluzioni nel listino del brand tedesco.

Uno dei modelli più importanti del marchio sarà senza dubbio l'elettrica entry level, che potrebbe prendere il posto dell'attuale Q2. Ecco, quindi, come potrebbe essere il nuovo SUV di segmento B firmato Audi.

Il primo sguardo

Per il momento, il marchio non ha confermato ufficialmente la Q2 e-tron e non sono nemmeno stati avvistati i primi prototipi su strada. Per restare competitiva in questo segmento, però, appare scontato un "adattamento" elettrico della Q2, che per ora è disponibile unicamente con motorizzazioni benzina e diesel.

Audi Q2 e-tron, il render di Motor1.com

In linea di massima, questo modello dovrebbe confermare le proporzioni compatte, con una lunghezza intorno ai 4,2-4,3 metri e una larghezza vicina a 1,8 m. Il design dovrebbe essere influenzato dalle "sorelle" maggiori Q4 e-tron e Q6 e-tron, con la Q2 che potrebbe riprendere lo stile della calandra singleframe e la forma sottile dei fari. Stesso discorso al posteriore, con l'Audi che dovrebbe adottare una barra LED ad abbracciare l'intero portellone.

La questione motori

Ovviamente è difficile immaginare con precisione i dettagli tecnici di questa nuova Audi. Prevedendo un ipotetico debutto nel 2026, è possibile che la Q2 e-tron sfoggi un powertrain di nuova generazione, con batterie e motori elettrici inediti.

Audi Q2, l'attuale generazione

Non è da escludere anche che Audi "chieda in prestito" a Volkswagen alcune componenti, magari le stesse montate sull'ID.2 (che avrà una sua versione crossover) per contenere i costi di produzione ed essere competitiva nel prezzo, il quale potrebbe aggirarsi intorno ai 45.000-50.000 euro. In ogni caso, pensiamo a un'autonomia di almeno 400 km, con potenze di circa 200-250 CV e versioni a trazione posteriore e integrale.

Ma per maggiori informazioni attendiamo aggiornamenti da Ingolstadt.