Sono giornate di conferenze stampa per i brand del Gruppo Volkswagen, impegnati a presentare i dati del 2023, assieme a strategie industriali e di prodotto per gli anni a venire. Oggi è toccato ad Audi (+17,4% immatricolazioni rispetto al 2022) che per l'occasione ha annunciato il lancio di 20 novità (tra modelli inediti, nuove generazioni e restyling) tra il 2024 e il 2025.

La più grande offensiva di prodotto della storia della Casa dei quattro anelli, fresca della presentazione della Q6 e-tron, SUV medio 100% elettrico e primo modello di Ingolstadt basato sulla piattaforma PPE. Un primo tassello che nel 2024 vedrà arrivare anche la A6 elettrica e le nuove generazioni di A5 e Q5, per le quali è prevista una meccanica completamente nuova.

Premium Platform Combusion

È questo il nome della nuova piattaforma, della quale non sono stati resi noti particolari tecnici ma che - vista la sigla - potrebbe condividere alcuni aspetti con la già citata PPE (Premium Platform Electric). A portarla al debutto saranno le nuove Q5 e A5, attese nel corso del secondo semestre 2024 e verrà utilizzata per altri modelli.

Per quanto riguarda la nuova Audi A5, come già raccontato in occasione della pubblicazione delle varie spy photo, si tratterà a tutti gli effetti della nuova A4 con nuovo nome. Audi infatti dedicherà i numeri pari ai modelli elettrici e i dispari a quelli con motorizzazioni termiche ed elettrificate.

Audi A5 Avant, le foto spia Audi Q5 2024, le foto spia

Berlina/station e SUV non saranno le uniche novità Audi del 2024: in estate infatti debutterà la nuova A6 e-tron in versione berlina, mentre la Avant arriverà successivamente. Berlina e station wagon 100% elettriche, anticipate tempo fa da due concept, anch'esse basate sulla PPE.

“La nostra visione è abbastanza chiara. Siamo pienamente impegnati nella mobilità elettrica" ha commentato Gernot Döllner, ceo di Audi, durante la conferenza stampa. L'obiettivo della Casa infatti è quello di diventare un costruttore 100% elettrico a partire dal 2033, sottolineando però la necessità di avere un approccio morbido "Se ci saranno fluttuazioni nella transizione, possiamo reagire”.

A proposito di transizione, i piani della Casa sono confermati e dal 2026 verranno presentati unicamente modelli a batteria, ma le motorizzazioni tradizionali (compresi powertrain plug-in) rimarranno in gamma fino al 2033.

Audi A6 e-tron Avant Audi A6 e-tron Avant Concept

Le prossime novità Audi

Ma quali saranno le novità Audi del biennio 2024/2025? Archiviati i debutti di A3 restyling e Q6 e-tron aspettiamo A5, A6 e Q5 nel corso di quest'anno. Nel 2025 dovrebbe essere il turno della nuova A7 e dell'ammiraglia A8, disponibile probabilmente unicamente in versione elettrica, per andare a fare concorrenza a BMW i7 e Mercedes EQS nel segmento delle berline premium a batteria.

Audi Q6 e-tron Audi A3 (2024)

Nel corso della conferenza stampa Döllner ha anche parlato di una novità 100% elettrica da posizionare al di sotto della Q4, attualmente il modello di accesso alla gamma e-tron. Potrebbe trattarsi della nuova Q2, basata sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen.